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Kaynak: İHA

Boluspor, Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında sahasında karşılaşacağı Van Spor FK mücadelesi öncesindeki son antrenmanını gerçekleştirerek hazırlık sürecini noktaladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, 23 Ekim Cuma günü saat 20.00’de Bolu Atatürk Stadyumu’nda Van Spor FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi son çalışma, Karaçayır Mahallesi’ndeki Boluspor Tesisleri’nde yapıldı.

Sahada gerçekleştirilen idman, ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve koordinasyon egzersizleriyle devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışmasına geçen futbolcular, antrenmanın son bölümünde taktiksel uygulamalar ve bireysel çalışmalar yaptı.

Van Spor FK karşılaşması için hazırlıklarını tamamlayan Boluspor, maçın oynanacağı saati beklemeye koyuldu.