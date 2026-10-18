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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Boluspor, Keçiören Aktepe Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede ev sahibi Iğdır FK, ikinci yarıda bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın tek golünü, oyuna sonradan dahil olan Leandro Bacuna kaydetti.

LEANDRO BACUNA OYUNA GİRDİ, GALİBİYETİ GETİRDİ

İlk 45 dakikada iki takım da gol bulamazken karşılaşmanın ikinci yarısında Iğdır FK'nın yaptığı oyuncu değişiklikleri sonuca etki etti.

Ev sahibi ekipte 67. dakikada Serdar Gürler'in yerine oyuna giren Leandro Bacuna, 73. dakikada rakip fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Iğdır FK, Boluspor karşısında üç puana ulaşmayı başardı.

Bu sonuçla puanını 23'e yükselten Iğdır FK maç fazlasıyla ikinci sırada zirve takibini sürdürdü. Mustapha Yatabare yönetimindeki Boluspor ise 1 puanla son sırada kaldı.

IĞDIR FK 1-0 BOLUSPOR

Stat: Keçiören Aktepe Stadı

Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Sabri Öğe, Mahmut Gülle

Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Hüseyin Karabey, Alim Öztürk, Kouagba (Dk. 24 Alperen Selvi), Soner Gönül, Doğan Erdoğan, Crociata, Camara (Dk. 67 Afena-Gyan), Gökcan Kaya (Dk. 90+1 Leon Çalışkan), Serdar Gürler (Dk. 67 Bacuna), Arda Çolak (Dk. 46 Özder Özcan)

Boluspor: Tafas, Cuesta, Bartu Göçmen, Canberk Ömer Özdemir, Ahmet Can Özdemir (Dk. 79 Can Arda Yılmaz), Muhammed Mert (Dk. 80 Abdulsamet Kırım), Tolunay Artuç, Ege Özkayımoğlu (Dk. 58 Bertu Alican Özyürek), Zeki Dursun (Dk. 90+2 Ali Uğurhan Uğurlu), Nurettin Korkmaz (Dk. 57 Furkan Metin), Gonzalez

Gol: Dk. 73 Leandro Bacuna (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 8 Arda Çolak, Dk. 20 Crociata, Dk. 79 Doğan Erdoğan (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 9 Bartu Göçmen, Dk. 29 Canberk Ömer Özdemir (Boluspor)