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Kaynak: AA

Sezona beklentilerin gerisinde başlayan kırmızı-beyazlı camia, oynanan müsabakalar sonucunda sadece Orfa Yapı Pendikspor randevusundan elde ettiği 1 puanla puan cetvelinin en altında kaldı. Karadeniz ekibi, son olarak 8. haftada konuk olduğu SMS Grup Sarıyer mücadelesinden 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Müsabakanın bitiminde Boluspor idarecileri ile teknik adam Daniel Farrar arasında gerçekleşen istişarede, vedalaşma hususunda fikir birliği sağlandı.

Boluspor Kulübü kanadından yayımlanan duyuruda, Farrar'a çalıştığı dönemdeki emekleri için şükran sunulup bundan sonraki mesleki hayatında muvaffakiyet temenni edildi.