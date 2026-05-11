Trafik kazalarını en aza indirmek ve güvenli sürüş ortamı sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Bolu emniyeti, son bir haftalık trafik bilançosunu açıkladı. Şehrin kilit noktalarında gerçekleştirilen uygulamalarla trafik kurallarına uymayan sürücülere göz açtırılmadı.

BİN 366 UYGULAMA NOKTASI KURULDU

Trafik ekipleri, 4-10 Mayıs tarihleri arasında Bolu il genelinde belirlenen stratejik noktalarda tam bin 366 farklı uygulama gerçekleştirdi. Gece gündüz demeden süren denetimlerde, hem şehir içi trafikte hem de şehirlerarası geçiş güzergahlarında sıkı kontroller yapıldı.

31 BİNDEN FAZLA ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Gerçekleştirilen geniş kapsamlı denetimlerde toplamda 31 bin 331 araç ve sürücüsü kontrol noktasından geçti. Belgeleri eksik olan, hız sınırını aşan, emniyet kemeri takmayan ve diğer kural ihlallerini gerçekleştiren sürücüler tek tek tespit edildi.

BİN 270 SÜRÜCÜYE İDARİ PARA CEZASI

Denetimler sonucunda kural ihlali yaptığı saptanan bin 270 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Emniyet yetkilileri, denetimlerin amacının sadece ceza kesmek değil, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak olduğunu vurguladı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini tehlikeye atan her türlü ihlale karşı denetimlerin artarak devam edeceğini ve sürücülerin kurallara uyması konusundaki hassasiyetin süreceğini bildirdi.