Anasayfa Gündem Yeni trafik yasası sonrası şaşırtan tablo: Cezalar caydırıcı oldu mu?

Yeni trafik düzenlemesi sonrası yollar değişti. Düzenleme sonrası makas, drift ve hız ihlallerinde dikkat çeken düşüş yaşandı. Denetimler artmasına rağmen ceza yazılan araç sayısı geriledi. İşte tüm detaylar...

Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 27 Şubat'ta yürürlüğe girmesinin ardından trafikteki kural ihlalleri azaldı. 27 Şubat-30 Nisan arasında geçen yılın aynı dönemine göre işlem uygulanan araç sayısı yüzde 21,6 düştü.

İçişleri Bakanlığı yetkilileri, yasanın yürürlüğe girdiği 27 Şubat ile 30 Nisan arasındaki istatistikleri geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırdı.

Bu süreçte Türkiye genelinde denetlenen araç sayısı, geçen yıla göre yüzde 4,5 arttı. Kurallara uyumun yükselmesiyle işlem yapılan araç sayısı ise yüzde 21,6 oranında geriledi.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlallerde de azalma görüldü. Geçen yıla kıyasla "makas atma" yüzde 92,6, "takograf ihlali" yüzde 78,2, "drift" yüzde 62,1 ve "hız ihlali" yüzde 58,7 oranında azaldı.

"Dur" ihtarına uymama eylemleri yüzde 51,8, "kask kullanmama" yüzde 32,4 oranında azalış gösterdi.

Belgesiz araç kullanımı yüzde 31,4, seyir halinde cep telefonu kullanımı yüzde 27,8 oranında düştü.

Ehliyetine el konulduğu halde araç kullananlarda yüzde 25,5, ters yön ihlalinde ise yüzde 20,7 düşüş görüldü.

HANGİ CEZALAR GETİRİLDİ?

Trafik güvenliğini artırmak amacıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme, hız ihlallerinden agresif sürüş davranışlarına kadar birçok alanda cezaları önemli ölçüde artırdı. Yapılan değişikliklerle hem para cezaları yükseltildi hem de bazı ihlallerde ehliyet iptali gibi ağır yaptırımlar devreye alındı. Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri, hız toleransının tamamen kaldırılması oldu. Buna göre, şehir içinde hız sınırını yalnızca 6 km/saat aşan sürücülere dahi ceza uygulanıyor. Yerleşim yeri dışındaki hız ihlallerinde ise cezalar kademeli olarak belirlendi. 16-20 km/saat aşımda 4.000 TL, 21-25 km/saat aşımda 6.000 TL, 26-30 km/saat aşımda 8.000 TL ve 31-40 km/saat aşımda 12.000 TL para cezası kesiliyor.

Agresif sürüş davranışlarına yönelik yaptırımlar da önemli ölçüde ağırlaştırıldı. Trafikte “terör” olarak nitelendirilen araç önü kesme ve ısrarlı takip gibi eylemlere yönelik cezalar artırılırken, “dur” ihtarına uymayan sürücülere 200.000 TL para cezası ve 60 gün ehliyet el koyma cezası uygulanıyor. Kırmızı ışık ihlallerinde ise altıncı tekrarın ardından ceza 80.000 TL’ye yükseliyor ve sürücü belgesi iptal ediliyor.

Alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanımı ya da test reddi durumunda 150.000 TL para cezası ve 5 yıla kadar ehliyete el koyma yaptırımı getirildi. Sahte plaka kullanımına 140.000 TL ceza uygulanırken, takograf, taksimetre ve hız sınırlayıcı cihazlara müdahale edenlere 185.000 TL ile 370.000 TL arasında değişen ağır para cezaları öngörülüyor.

Kaynak: AA
