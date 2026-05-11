Yeni trafik yasası sonrası şaşırtan tablo: Cezalar caydırıcı oldu mu?

HANGİ CEZALAR GETİRİLDİ?

Trafik güvenliğini artırmak amacıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme, hız ihlallerinden agresif sürüş davranışlarına kadar birçok alanda cezaları önemli ölçüde artırdı. Yapılan değişikliklerle hem para cezaları yükseltildi hem de bazı ihlallerde ehliyet iptali gibi ağır yaptırımlar devreye alındı. Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri, hız toleransının tamamen kaldırılması oldu. Buna göre, şehir içinde hız sınırını yalnızca 6 km/saat aşan sürücülere dahi ceza uygulanıyor. Yerleşim yeri dışındaki hız ihlallerinde ise cezalar kademeli olarak belirlendi. 16-20 km/saat aşımda 4.000 TL, 21-25 km/saat aşımda 6.000 TL, 26-30 km/saat aşımda 8.000 TL ve 31-40 km/saat aşımda 12.000 TL para cezası kesiliyor.