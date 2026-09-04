Kaynak: İHA

Bolu kent merkezinde yer alan Seyit Mahallesi Aydınlık Sokak civarındaki yeşillik ve otluk bölgede henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların alevler ile yükselen dumanı fark edip durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekipler, alevlerin geniş bir alana yayılmasını engellemek amacıyla zamanında müdahale gerçekleştirdi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından ekipler tarafından soğutma çalışmaları tamamlandı. Olayın çıkış sebebini netleştirmek amacıyla yetkililer tarafından resmi inceleme başlatıldı.