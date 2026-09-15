Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco için Bologna yönetiminin ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

Sky Sports'un haberine göre; son saatlere kadar Bologna yönetiminin Tedesco'ya bir şans daha vermeye sıcak baktığı ancak kulüpte yapılan son görüşmelerin ardından karar tamamen değişti.

TEDESCO İÇİN GÖREVDEN ALMA KARARI

Bologna yönetimi, kötü gidişata kısa sürede müdahale etmek ve takımda yeni bir hava oluşturmak amacıyla Tedesco'yu derhal görevden alma kararı aldı.

Ayrılığa ilişkin son onayların beklendiği ancak yönetimin izleyeceği yolun büyük ölçüde netleştiği aktarıldı.

4 MAÇTA GALİBİYET ALAMADI

Tedesco, Bologna'nın başında Serie A'da çıktığı ilk 4 karşılaşmada galibiyet elde edememiş, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle yalnızca 1 puan toplayabilmişti.

PALLADINO GÖREVE HAZIR

Bologna'nın Tedesco'nun yerine düşündüğü isim de belli oldu. Habere göre teknik direktörlük koltuğu için Raffaele Palladino ilk sırada bulunuyor.

Palladino'nun görevi devralmaya hazır olduğu, teknik ve evrak işlemlerin yetişmesi halinde yarından itibaren takımın başına geçebileceği öne sürüldü.