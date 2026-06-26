Kaynak: ANKA

Boğaziçi Üniversitesinde akademisyenlerin akademik özerklik ve özgürlük talebiyle başlattığı eylemler 2000. gününe ulaştı. Öğle saatlerinde üniversitenin Etiler Kapısı'nda bir araya gelen Boğaziçililer, kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

"DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE İDEALİ İÇİN DİRENMEYE KARARLIYIZ"

Grup adına ortak açıklamayı Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Begüm Özkaynak okudu. 2021 yılındaki müdahalelerin ilk haftasından itibaren her iş günü saat 12.15'te Güney Meydan'da arkalarını rektörlük binasına dönerek 15 dakikalık sessiz nöbet tuttuklarını hatırlatan Özkaynak, eylemlerin her türlü hava koşulunda aralıksız sürdüğünü belirtti. Prof. Dr. Özkaynak, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Nöbet sonunda Güney Meydan’ı dolduran alkışlarımız kayyım yönetimine, uyguladığı tüm baskı ve şiddete rağmen bu kurumu ele geçiremediğini, o meydana hiçbir zaman utanç duymadan çıkamayacağını hatırlatıyor. Bazen birkaç kişiyle, bazen yüzlercemizle, karda, yağmurda, sıcakta, aralıksız sürdürdüğümüz bu eylemi üniversitemize yapılan saldırı durana kadar, Türkiye’de özgür, özerk ve demokratik üniversite idealinin önü açılana kadar, ısrarla ve dirençle sürdürmeye kararlıyız. 2000 günlük direnişimiz boyunca, 1339. gündür Güney Meydan’a gelerek nöbetimize ve alkışlarımıza katılan veya gelemeyerek bizi uzaktan destekleyen tüm meslektaşlarımıza, öğrencilerimize, idari personelimize ve mezunlarımıza teşekkür ederiz"

ÖĞRENCİLERDEN ORTAK MÜCADELE VURGUSU

Akademisyenlerin ardından söz alan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Şeval Gürtürk ise Boğaziçi'ndeki eylemlerin kampüs sınırlarını aşarak diğer üniversitelerdeki öğrencilere de güç verdiğini dile getirdi. Gürtürk, şu ifadeleri kullandı:

“Hacettepe'de yemekhane işgal eden öğrencilere Bilgi üniversitesinde ‘biz yönetiriz’ cüretini gösteren öğrencilere güç veriyor. Ancak yetmez. Bugün Saray Rejimi saldırılarını artırarak sürdürüyor. Üniversitelerimizin direnen hocaları okullarımızdan uzaklaştırılıyor. Öğrencilere soruşturmaların ardı arkası kesilmiyor.”

“Saray Rejiminin kayyum eliyle gerçekleştirdiği her saldırısında yan yana geldiğimiz yerde, yine yana yanayız” diyen Gürtürk, son dönemde yaşanan gözaltı ve tutuklamalara dikkat çekti. Gürtürk, aralarında Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin NATO Zirvesi öncesinde yapılan protestolar gerekçesiyle gözaltına alındığını veya tutuklandığını ifade etti. Baskıların ve soruşturmaların direnişi engelleyemeyeceğini savunan Gürtürk, demokratik haklarını savunmaya ve seslerini yükseltmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Gürtürk, sözlerini “Tüm bu saldırıların amacı belli. Saray Rejimi 7-8 temmuzda gerçekleşecek zirve için efendilerine huzurlu bir ortam hazırlıyor. Direnen öğrencileri, devrimcileri tutukluyor. Çünkü direniş, direnişimiz egemenlerin huzurunu kaçırıyor. Bilsinler ki tutuklamalarla bitmeyiz, baskılarla bitmeyiz. Direnişimiz her saldırıya karşı daha da güçlenerek büyüyor ve büyüyecek. Boğaziçi bizimdir bizimle özgürleşecek demeye devam edeceğiz Nato defol demeye devam edeceğiz" diyerek noktaladı.