Kaynak: Haber Merkezi

14 Mayıs tarihinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 6 günlük yoğun bakım sürecinden sonra entübe edilen Kadir İnanır'dan acı haber geldi.

77 yaşındaki usta sanatçı zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

'İNŞALLAH GÜZEL HABERLER ALIRIZ' DEMİŞTİ

Usta aktörün hayat arkadaşı Jülide Kural, 21 Mayıs'ta yaptığı açıklamada "Maalasef Kadir entübe edildi. Zatürreye bağlı akciğerin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız" sözlerini sarf etmişti.

KADİR İNANIR KİMDİR?

Kadir İnanır 15 Nisan 1949 yılında Ordu'da dünyaya geldi. Oyuncu, yönetmen ve eski manken kimlikleri ile tanınmaktadır. Fatsa doğumlu olan Kadir İnanır, ailesinin son çocuğudur. Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü’nü bitirdi.

1967 yılında Ses dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışmas'nda finale kaldı, 1968 düzenlenen Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"'nda da birinci oldu. Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı. İlk kez başrolde oynadığı 1970 tarihli, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkân Şoray'la başrolleri paylaştı. Daha sonra Şoray'la birçok film daha çevirerek Türk sinemasının erkek yıldızları arasına girdi.

Kadir İnanır'ın vefatı, Türk sinemasının altın çağına tanıklık etmiş bir devrin kapanması olarak nitelendiriliyor. Sanatçının cenaze töreniyle ilgili detayların ilerleyen saatlerde ailesi tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.