YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla; devletin işlettiği 2 Boğaz Köprüsü ile 8 otoyolun özelleştirilmesi planına ilişkin, dini bayramlarda uygulanan ücretsiz geçişlerin devam edip etmeyeceğini sordu.
'GEÇİŞLER ÜCRETLİ HALE Mİ GELECEK?'
Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iktidara şu ifadelere yer verdi:
"AKP'ye basit bir soru: Şu anda devletin işlettiği 2 Boğaz Köprüsü ve 8 Otoyolun özelleştirilmeleri durumunda; Dini bayramlar süresince araçların yaptığı ücretsiz geçişler artık ücretli hale mi gelecek? Evet mi, Hayır mı? Yanıtı bekliyoruz."