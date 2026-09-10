Hollywood yıldızından İsrail'e rest: Kendisine atfedilen sözler çileden çıkardı

Söz konusu tanıtım metninde, Malkovich'e atfedilerek, "İsrail'e geri dönmekten çok heyecanlıyım ve kendimi güçlü bir yakınlık ve dayanışma içinde hissettiğim sıcakkanlı İsrail halkıyla tekrar buluşmayı dört gözle bekliyorum. Umarım sizi mutlu ve iyimser bulurum! Hepinize çok sevgi gönderiyorum. " ifadeleri yer almıştı.