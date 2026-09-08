Kaynak: ANKA

Ziyaret sonrasında yapılan ortak basın açıklamasında, yaşanan ekonomik krizin yıkıcı etkilerini değerlendirdiklerini belirten Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle köprü ve otoyolların 30 yıllığına satılmasına değindi. Özdağ, Yol-İş Sendikası Başkanı Ağar'ın tespitlerinin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan ekonomik buhranın yıkıcı etkileri konusunda görüş alışverişinde bulunduğumuz gibi en son Cumhurbaşkanı kararnamesiyle köprü ve otoyolları özelleştirilme adı altında 30 yıllığına satılması konusunun etkilerini de birlikte değerlendirme imkanına kavuştuk ve Sayın Başkanın bunun özellikle karayollarında çalışan işçileri nasıl etkileyeceği konusunda yapmış olduğu tespitlerden çok yararlandık."

SEÇİM EKONOMİSİNİ FİNANSE ETMEK İÇİN ESNAFIN GIRTLAĞINA BASILIYOR



Köprü ve otoyolların özelleştirilmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını ifade eden Özdağ, iktidarın seçim ekonomisi izlediğini belirterek açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Seçimlerin yaklaştığını bir kez daha anlamış olduk. Seçim öncesinde izlenecek seçim ekonomisini finanse etmek için bir taraftan ceza keserek esnafın gırtlağına basılıyor, öbür taraftan milletin dişinden tırnağından arttırarak inşa ettiği otoyollar ve köprüler şimdi satılarak iktidara fon oluşturulmaya çalışılıyor. Üstelik pahalıya yapılan üretimler şimdi ucuza adeta 'batan geminin malları' gibi elden çıkarılmaya çalışılıyor. Bu asla kabul edilebilir bir şey değil."

BAKANLIĞIN RAKAMLARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR



Kamuoyunun bakanlık tarafından paylaşılan verilerle yanıltıldığını iddia eden Zafer Partisi lideri, çarpıcı rakamlar vererek şu eleştiriyi getirdi:

"Bakanlığın vermiş olduğu rakamların da 600 milyon dolar yılda getiriyor, 300 milyon dolar harcıyoruz şeklinde rakamların da gerçeği yansıtmadığını, yılda 826 milyon dolarlık bir kazanç elde edildiğini ve sadece 20 milyon dolarlık bir harcama yapıldığını biliyoruz. Kamuoyu da bu tür bilgilerle bakanlık tarafından yanıltılmaya ve bu 'satış' gibi kiralama doğru gösterilmeye çalışılıyor. Oysa değil."

ZAMLARIN BEDELİNİ TÜRK HALKI ÖDEYECEK

Özelleştirme sonrasında ortaya çıkacak olası zamlara da dikkat çeken Özdağ, Zafer Partisi olarak bu konunun takipçisi olacaklarının altını çizdi:

"Üstelik bu köprüleri ve otoyolları kiralayacak firmaların yarın yapacağı zamların bedelini yine Türk halkı ödeyecek. Biz Zafer Partisi olarak bu konuda Türk milletinin iradesini, sesini temsil etmeye devam edeceğiz. Bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz. Ekonomik, sosyal, bürokratik mahsurlarını ortaya koymaya devam edeceğiz. Türk milletinin vicdanı olmaya devam edeceğiz."