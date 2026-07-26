Bodrum Belediyesi tarafından gençlerin tarım, üretim ve sürdürülebilir yaşam konularında bilinçlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen Tarım Kampı'nın ikinci dönemi tamamlandı.
Garaova Tarım Parkı'nda gerçekleştirilen eğitim programı boyunca katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla tarımsal üretimin farklı aşamalarını yakından tanıma fırsatı buldu.
GENÇLER LAVANTA HASADINA KATILDI
Sabahın erken saatlerinde başlayan kamp programında gençler, Garaova'nın verimli topraklarında lavanta hasadı yaparak üretim sürecine aktif olarak katıldı.
Hasadın ardından düzenlenen kahvaltı programı ve gün boyu süren uygulamalı eğitimlerde sürdürülebilir tarım, ekolojik yaşam ve kırsal üretim kültürü üzerine bilgiler verildi.
Katılımcılar ayrıca Agro Bodrum rotasında yer alan üretim alanlarını ziyaret ederek bölgenin tarımsal potansiyelini yerinde inceleme imkânı buldu.
KATILIMCILARA SERTİFİKALARI TAKDİM EDİLDİ
Kampın sonunda düzenlenen sertifika törenine Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Sinem Uyar Kuyumcu da katıldı.
Programı başarıyla tamamlayan gençlere sertifikaları verilirken, törende üretime katılımı teşvik eden bu tür projelerin gençlerin tarımsal bilgi edinmesine ve doğayla güçlü bağ kurmasına önemli katkı sunduğu vurgulandı.
ÜÇÜNCÜ DÖNEM İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Toplam üç dönem olarak planlanan Tarım Kampı'nın ikinci etabının tamamlanmasının ardından gözler üçüncü döneme çevrildi.
Bodrum Belediyesi, yeni dönemde de gençleri Garaova Tarım Parkı'nda tarım, sürdürülebilirlik ve kırsal yaşam konularında uygulamalı eğitimlerle buluşturmayı hedeflerken, üretim odaklı projelerini sürdürmeye devam edeceğini açıkladı.