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Kaynak: İHA

Bodrum Belediyesi'nin çevre bilincini artırmak ve deniz canlılarını korumak amacıyla başlattığı "Denize En Çok Mavi Yakışır" projesinde 12. etap geride kaldı. Gümbet sahilinde düzenlenen deniz dibi temizliği çalışmasına Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert de katılarak destek verdi.

Bodrum Belediyesi bünyesindeki gönüllü Green Rangers dalış ekibi tarafından yürütülen su altı temizliğinde, deniz tabanından yaklaşık 310 kilogram atık çıkarıldı. Çıkarılan çöpler arasında ağırlıklı olarak cam, plastik ve metal nesnelerin bulunması dikkat çekti. Kıyıya çıkarılan atıklar, çevre kirliliğine vurgu yapmak amacıyla bir süre Gümbet sahilinde sergilendi. Ardından söz konusu atıklar, geri dönüştürülmek üzere Konacık Mahallesi'nde yer alan Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne sevk edildi.

Deniz ekosistemini korumayı ve toplumsal farkındalık yaratmayı hedefleyen temizlik seferberliği devam edecek. Projenin bir sonraki etabının 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü Torba sahilinde gerçekleştirileceği bildirildi.