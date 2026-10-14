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Kaynak: AA

Bodrum’a ulaşan gemilerden Bahama bayraklı Brilliance Of The Seas 294 metre, Fransa bayraklı Le Champlain ise 131 metre uzunluğunda.

Mikonos’tan hareket eden Brilliance Of The Seas’ın 2 bin 271 ABD vatandaşı yolcuyu ve 860 kişilik mürettebatı taşıdığı bildirildi. Geminin Bodrum ziyaretinin ardından akşam saatlerinde Santorini’ye gitmesi bekleniyor.

Rodos’tan gelen Le Champlain’de ise 166 yolcu ve 123 personel bulunuyor. Geminin Bodrum’dan sonraki rotasında Santorini Limanı’nın yer aldığı belirtildi.

İlçeye deniz yoluyla ulaşan ziyaretçiler, karaya çıkmalarının ardından Bodrum’un tarihi mirasını ve turistik noktalarını gezdi.