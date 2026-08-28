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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, transfer döneminde dikkat çeken bir hamle yaptı.

Yeşil-beyazlı kulüp, daha önce Türkiye’de Beşiktaş ve Hatayspor formaları giyen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Bodrum FK’nın tecrübeli futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Aboubakar’ın kariyerinde önemli kulüplerde forma giydiği ve hem kulüp hem de milli takım düzeyinde başarılar elde ettiği vurgulandı.

BODRUM FK’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, dünyaca ünlü Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ile anlaşmaya varmıştır. Kariyerinde Coton Sport, Valenciennes, Lorient, Porto, Beşiktaş, Al-Nassr, Hatayspor ve Neftçi formalarını giyen Aboubakar; kulüp ve milli takım düzeyinde önemli başarılara imza attı.”

MİLLİ TAKIMDA KAPTANLIK YAPTI

Bodrum FK açıklamasında, Vincent Aboubakar’ın Kamerun Milli Takımı’ndaki kariyerine de dikkat çekildi.

Kamerun Milli Takımı’nın kaptanlığını da üstlenen deneyimli golcü, ülkesiyle 2017 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Aboubakar ayrıca 2021 Afrika Uluslar Kupası’nı gol kralı olarak tamamladı.

TÜRKİYE’DE KUPALAR KAZANDI

Vincent Aboubakar, Türkiye’de daha önce Beşiktaş formasıyla önemli başarılar elde etti.

Tecrübeli golcü, siyah-beyazlı ekipte 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

“AİLEMİZE HOŞ GELDİN”

Bodrum FK, açıklamasının devamında Kamerunlu futbolcuya başarı dileklerinde bulundu.

Kulüp açıklamasında, “Tecrübesi, güçlü karakteri ve golcü kimliğiyle yeşil-beyazlı formamızın başarısı için mücadele edecek Vincent Aboubakar’a ailemize hoş geldin diyor, Bodrum FK forması altında başarılar diliyoruz. Ailemize hoş geldin Vincent Aboubakar!” ifadeleri kullanıldı.