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Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe’de transfer döneminin son bölümünde dikkat çeken bir ayrılık yaşandı.

Sarı-lacivertli kulüp, milli futbolcu Cengiz Ünder ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.

SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI FESHEDİLDİ

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, Cengiz Ünder’in 2023-2024 sezonunda kadroya katıldığı hatırlatıldı.

Sarı-lacivertli kulüp, oyuncuyla yapılan görüşmelerin ardından sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiğini duyurdu.

ARCA ÇORUM FK’YA TRANSFER OLDU

Fenerbahçe açıklamasında, Cengiz Ünder’in Arca Çorum FK’ya transfer olduğu da belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“2023-24 sezonunda kadromuza katılan Cengiz Ünder ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Cengiz Ünder’e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, Arca Çorum FK’da ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.”

FENERBAHÇE’DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Sarı-lacivertli kulüp, Cengiz Ünder’e Fenerbahçe formasıyla verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti.

Bu gelişmeyle birlikte milli futbolcunun Fenerbahçe macerası resmen sona ermiş oldu.