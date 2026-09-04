BMW Group Avustralya CEO’su Vikram Pawah tarafından yapılan değerlendirmelerde, dijitalleşme sürecinin arkasındaki temel faktörün genç neslin değişen beklentileri olduğu ifade edildi. 45 yaş ve altındaki kullanıcı grubunun günlük yaşamlarında dokunmatik ve sesli kontrol teknolojilerine çok daha hızlı adapte olduğunu belirten Pawah; bu sürücülerin araç içinde de hızlı, pratik ve çoklu görev yürütmeye (multitasking) imkân tanıyan dijital arayüzler görmek istediğini savundu.

NEUE KLASSE VE iX3 İLE DİJİTAL KABİN DEVRİMİ

BMW’nin yeni tasarım anlayışı, özellikle markanın yeni elektrikli mimarisi "Neue Klasse" platformunu kullanan modellerde belirgin şekilde öne çıkıyor. Serinin yeni üyelerinden BMW iX3 modelinde klima kontrolleri başta olmak üzere pek çok temel işlev orta konsoldaki merkezi ekrana ve sesli asistan sistemine devredilmiş durumda. Kapı üzerindeki cam açma-kapama tuşları gibi kısıtlı sayıda fiziksel kontrol dışında kabin tamamen dijitalleştiriliyor.

GÜVENLİK VE KULLANICI ERGONOMİSİ TARTIŞILIYOR

Otomotiv sektöründe maliyetleri düşüren ve kokpit tasarımını sadeleştiren bu trend yaygınlaşsa da uzmanlar ve sürüş güvenliği kuruluşları duruma temkinli yaklaşıyor. Sürüş esnasında klima veya ses ayarı gibi sık kullanılan işlevler için dokunmatik menüler arasında gezinmenin sürücünün dikkatini yoldan ayırmasına neden olduğu vurgulanıyor. Sektördeki bazı rakipler geleneksel tuşlara kısmi dönüş yaparken, BMW ise güçlü sesli asistanlar ve geniş ekranlarla dijital entegrasyona odaklanmaya devam ediyor.