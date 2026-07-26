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Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) en sevilen serilerinden Black Panther'ın üçüncü filmi için beklenen açıklama geldi. Marvel Studios, Black Panther 3 filminin 15 Aralık 2028 tarihinde sinemalarda gösterime gireceğini duyurdu.

YENİ BLACK PANTHER BELLİ OLDU

San Diego Comic-Con'da yapılan açıklamaya göre, serinin yeni filminde T'Challa'nın oğlu Prens T'Challa II karakterini oyuncu David Jonsson canlandıracak.

Son dönemde başarılı performanslarıyla dikkat çeken Jonsson, böylece Wakanda'nın yeni Kara Panter'i olarak izleyici karşısına çıkacak.

T'CHALLA'NIN MİRASI DEVAM EDECEK

Black Panther 3, 2022 yapımı Black Panther: Wakanda Forever filminin sonunda çocuk olarak tanıtılan Prens T'Challa II'nin hikâyesini konu alacak.

Karakter, Chadwick Boseman'ın hayat verdiği T'Challa ile Lupita Nyong'o'nun canlandırdığı Nakia'nın oğlu olarak Marvel evrenine dahil olmuştu.

Yeni filmde Prens T'Challa II'nin büyüme süreci, Wakanda'nın geleceğindeki rolü ve babasının mirasını devralması işlenecek.

RYAN COOGLER YENİDEN YÖNETMEN KOLTUĞUNDA

Serinin ilk iki filminde olduğu gibi Ryan Coogler, üçüncü filmin de yönetmenliğini üstlenecek.

Filmde ayrıca Shuri karakteriyle Letitia Wright ve M'Baku rolüyle Winston Duke'un yeniden yer alması bekleniyor.

Yeni Kara Panter'i canlandıracak David Jonsson, daha önce Alien: Romulus ve Stephen King uyarlaması The Long Walk gibi yapımlardaki performansıyla adından söz ettirmişti.

SERİ GİŞEDE BÜYÜK BAŞARI YAKALADI

2018 yılında vizyona giren ilk Black Panther filmi dünya genelinde yaklaşık 1,3 milyar dolar gişe hasılatı elde etmiş ve En İyi Film dahil yedi dalda Oscar'a aday gösterilmişti.

2022 yapımı Black Panther: Wakanda Forever ise dünya çapında yaklaşık 859 milyon dolar hasılat elde ederken, Angela Bassett performansıyla Marvel yapımlarında oyunculuk dalında Oscar adaylığı alan ilk isim olmuştu.

Marvel hayranları Black Panther 3 için 2028'i beklerken, Shuri karakteri daha önce Avengers: Doomsday filmiyle yeniden beyaz perdeye çıkacak.