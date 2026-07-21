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YouTube'da yayınlanan HugoDécrypte programına konuk olan Nolan'a, filmde önemli bir yere sahip olan Truva Atı efsanesi hatırlatıldı. Programın sunucusu Hugo Travers, Truva Atı'nın bir hediye gibi sunulmasına gönderme yaparak, yapay zekanın da günlük yaşamda kolayca benimsenen ama zamanla beklenmedik sonuçlar doğurabilecek bir teknoloji olup olmadığını sordu.

Nolan ise bu benzetmeye farklı bir yorum getirdi. "Bence yapay zeka, herkesin içinde Yunanların saklandığını bildiği bir Truva Atı. Bu, adeta camdan yapılmış bir at; içinde ne olduğunu herkes görebiliyor" ifadelerini kullandı.

Yapay zeka alanındaki gelişmelerin hızına dikkat çeken yönetmen, buna rağmen toplumdaki genel yaklaşımın oldukça temkinli olduğunu söyledi. Nolan, "Bu kadar hızlı gelişen ama aynı zamanda bu denli geniş çapta kuşkuyla karşılanan başka bir teknoloji hatırlamıyorum" dedi.

Özellikle gençlerin yapay zeka içeriklerine mesafeli yaklaştığını belirten Nolan, internette AI ile oluşturulan videoların kısa sürede "AI slop" etiketiyle değersiz içerik olarak sınıflandırılmasının bunun en açık örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Ünlü yönetmene göre bu yaklaşım endişe verici değil, aksine "oldukça sağlıklı bir kuşkuculuk" örneği.

Son filmi The Odyssey'i tamamen IMAX kameralarıyla çeken Nolan, teknolojiyle ilişkisi konusunda da dikkat çeken isimlerden biri. Akıllı telefon kullanmamasıyla bilinen yönetmen, kısa süre önce The New York Times'a verdiği röportajda, "Kendimi teknoloji karşıtı olarak görmüyorum. Ben sadece teknolojiye karşı kuşkucu biriyim" sözleriyle yaklaşımını özetledi.