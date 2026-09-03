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Bitcoin’de son haftalarda yaşanan toparlanma, yatırımcıların yeniden yükseliş beklentisini artırdı.

Ancak blockchain analiz şirketi Nansen, mevcut hareketin güçlü bir boğa piyasasına dönüştüğünü söylemek için henüz yeterli veri olmadığını vurguluyor.

Nansen Kıdemli Araştırma Analisti Nicolai Sondergaard, piyasadaki tabloyu “Toparlanma gerçek ancak spot akışlar boğa piyasasını henüz teyit etmedi” sözleriyle değerlendirdi.

BORSALARA 3 BİN 700 BİTCOİN GÖNDERİLDİ

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Nansen’in takip ettiği etiketlenmiş kuruluşlar son bir haftada kripto para borsalarına net 3 bin 700 Bitcoin transfer etti.

Borsalara yapılan transferlerin doğrudan satış anlamına gelmediği belirtiliyor. Ancak yatırımcıların varlıklarını satış amacıyla borsalara taşıyabilmesi, yükselişin gücü konusunda soru işaretleri oluşturuyor.

ETF’LERDE ÇIKIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Spot Bitcoin ETF’lerinde de benzer bir tablo yaşandı.

Son verilere göre ETF’lerden yaklaşık 236 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti. Bu durum, ağustos ayında görülen güçlü kurumsal talebin ardından piyasadaki alım iştahının bir miktar zayıfladığına işaret etti.

AĞUSTOSTA GÜÇLÜ PERFORMANS GÖSTERMİŞTİ

Bitcoin, ağustos ayında yaklaşık yüzde 24 yükselerek 2017’den bu yana en güçlü ağustos performansını kaydetti.

ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine de güçlü para girişi yaşandı. Ekim 2025’ten bu yana en güçlü haftalık dönemde ETF’lere 1,92 milyar dolar giriş olurken, iki haftalık süreçte toplam 6,55 milyar dolarlık short pozisyon tasfiye edildi.

Nansen’e göre daha sonraki ETF çıkışları önceki kazanımları tamamen ortadan kaldırmış değil. Ancak yükselişin kalıcı kabul edilebilmesi için spot piyasada düzenli ve güçlü talebin yeniden görülmesi gerekiyor.

BALİNALAR AYNI YÖNDE HAREKET ETMİYOR

Piyasanın büyük oyuncuları arasında da ortak bir beklenti oluşmuş değil.

Nansen’in takip ettiği cüzdanlardaki Bitcoin balinaları sınırlı ölçüde net long pozisyon taşırken, Hyperliquid üzerinde yüksek hacimli işlem yapan bazı büyük hesapların belirgin short pozisyonlarda olduğu görülüyor.

Fonlama oranlarının pozitif ancak düşük seviyelerde seyretmesi, long pozisyonların short pozisyonlara ödeme yaptığını gösteriyor. Buna karşın piyasada aşırı kalabalık bir kaldıraçlı işlem görünümü bulunmuyor.

Açık pozisyonlardaki gerileme ise türev piyasalardaki toplam riskin azaldığına işaret ediyor. Taker akışları ise satış baskısının tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.

SHORT POZİSYONLARIN KAPANMASI YÜKSELİŞİ DESTEKLEYEBİLİR

Sondergaard’a göre kısa vadeli momentumun aşırı satım bölgesine yaklaşması, short pozisyonların kapatılmasıyla yeni bir toparlanma hareketini tetikleyebilir.

Bitcoin yükseldikçe düşüş yönünde pozisyon alan yatırımcılar zararlarını sınırlamak için BTC satın almak zorunda kalabilir. Bu tür zorunlu alımlar, spot piyasada güçlü yeni talep oluşmasa bile fiyatın yükselmesine katkı sağlayabilir.

Ancak bu etkinin kalıcı olması garanti değil. Short pozisyonların büyük bölümü kapatıldıktan sonra kaldıraç kaynaklı alımların azalması, yükselişin hız kaybetmesine neden olabilir.

80 BİN DOLAR KRİTİK EŞİK

Bitcoin’in teknik görünümünde 77 bin 400 ile 77 bin 650 dolar aralığı önemli bölge olarak izleniyor.

Nansen, fiyatın bu bölgeyi yeniden kazanmasını ve üzerinde kalıcı olmasını kritik görüyor. Bu seviyenin aşılması halinde daha önce birkaç kez geçilemeyen 80 bin dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir.

Buna karşılık 76 bin 400 doların altına inilmesi, long pozisyon taşıyan yatırımcılar açısından risk oluşturabilir.

Bitcoin’in 81 bin doların üzerindeki seviyelerden geri çekilmesinin ardından yaklaşık 76 bin 500 dolar civarında işlem gördüğü belirtilirken, 76 bin 350 dolar yakın destek olarak takip ediliyor.

Satış baskısının artması halinde 74 bin 500 ve 72 bin dolar seviyeleri sonraki destek noktaları olarak öne çıkıyor.

STRATEGY’DEN 369,7 MİLYON DOLARLIK BİTCOİN ALIMI

Piyasadaki temkinli görünüme rağmen Strategy, Bitcoin yatırımlarına yeniden hız verdi.

Şirket, 24-30 Ağustos tarihleri arasında 4 bin 603 Bitcoin satın almak için 369,7 milyon dolar harcadı.

31 Ağustos tarihli SEC bildirimine göre şirket, işlem ücretleri dahil Bitcoin başına ortalama 80 bin 318 dolar ödedi.

Bu alımla birlikte Strategy’nin toplam Bitcoin varlığı 845 bin 50 BTC’ye ulaştı. Şirketin elindeki Bitcoinlerin toplam maliyeti 63,73 milyar dolar olurken, ortalama alış fiyatı Bitcoin başına 75 bin 412 dolar olarak kaydedildi.

ABD VERİLERİ DE TAKİP EDİLİYOR

Bitcoin’in bundan sonraki hareketinde yalnızca kripto para piyasasındaki veriler değil, ABD ekonomisine ilişkin göstergeler de etkili olabilir.

Nansen, ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirisinin petrol fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon endişeleriyle yüzde 4,80 civarında seyrettiğine dikkat çekiyor.

Stablecoin arzı ise yaklaşık 310 milyar dolar seviyesinde bulunuyor ve son dönemdeki büyümenin sınırlı kaldığı belirtiliyor.

ABD özel sektöründe ağustos ayında 38 bin kişilik istihdam artışı gerçekleşti. ADP verilerine göre bu rakam beklentilerin altında kalırken, temmuz ayındaki istihdam artışı 46 bine revize edildi.

Piyasaların gözü şimdi ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun açıklayacağı ağustos ayı istihdam raporuna çevrildi. Tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ücret artışlarına ilişkin veriler, Bitcoin dahil riskli varlıklarda yeni yön arayışı açısından yakından takip edilecek.