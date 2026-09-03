Akaryakıt fiyatlarındaki artış son günlerde petrol tarafındaki artışların ardında zamlar peş peşe gelmeye devam ediyor. 95 dolar bandını aşan petrol fiyatlarının ardından benzin ve motorine zam yolu göründü.
Akaryakıt fiyatlarına tüm zamanların en büyük zammı (3 Eylül 2026)
Motorine, tüm zamanların en yüksek zammı geliyor. Bu zamla birlikte motorinin litresi 90 TL’yi aşacak. Benzine de 2,47 TL zam gerçekleşecek.Gülsüm Hülya Sundu
Gazeteci Olcay Aydilek’in haberine göre; bu gece yarısından geçerli motorine 7,76 TL ve benzine 2,47 TL zam yapılacak.
Tabelalar gece yarısı bir kez daha değişmiş olacak. Bir eşik daha da aşıldı. Motorinin litresi 90 TL’yi aşacak.
3 Eylül 2026’da güncel akaryakıt fiyatları ise şimdiden araştırılmaya başlandı.
İşte 3 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları;
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 74.34 TL
Motorin litre fiyatı: 81.07 TL
LPG litre fiyatı: 33.79 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 74.20 TL
Motorin litre fiyatı: 80.93 TL
LPG litre fiyatı: 33.19 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 75.32 TL
Motorin litre fiyatı: 82.19 TL
LPG litre fiyatı: 33.89 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 75.60 TL
Motorin litre fiyatı: 82.46 TL
LPG litre fiyatı: 33.79 TL