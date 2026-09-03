Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Akaryakıt fiyatlarına tüm zamanların en büyük zammı (3 Eylül 2026)

Akaryakıt fiyatlarına tüm zamanların en büyük zammı (3 Eylül 2026)

Motorine, tüm zamanların en yüksek zammı geliyor. Bu zamla birlikte motorinin litresi 90 TL’yi aşacak. Benzine de 2,47 TL zam gerçekleşecek.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Akaryakıt fiyatlarına tüm zamanların en büyük zammı (3 Eylül 2026) - Resim: 1

Akaryakıt fiyatlarındaki artış son günlerde petrol tarafındaki artışların ardında zamlar peş peşe gelmeye devam ediyor. 95 dolar bandını aşan petrol fiyatlarının ardından benzin ve motorine zam yolu göründü.

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Akaryakıt fiyatlarına tüm zamanların en büyük zammı (3 Eylül 2026) - Resim: 2

Gazeteci Olcay Aydilek’in haberine göre; bu gece yarısından geçerli motorine 7,76 TL ve benzine 2,47 TL zam yapılacak.

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Akaryakıt fiyatlarına tüm zamanların en büyük zammı (3 Eylül 2026) - Resim: 3

Tabelalar gece yarısı bir kez daha değişmiş olacak. Bir eşik daha da aşıldı. Motorinin litresi 90 TL’yi aşacak.

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Akaryakıt fiyatlarına tüm zamanların en büyük zammı (3 Eylül 2026) - Resim: 4

3 Eylül 2026’da güncel akaryakıt fiyatları ise şimdiden araştırılmaya başlandı.

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Akaryakıt fiyatlarına tüm zamanların en büyük zammı (3 Eylül 2026) - Resim: 5

İşte 3 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları;

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Akaryakıt fiyatlarına tüm zamanların en büyük zammı (3 Eylül 2026) - Resim: 6

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 74.34 TL

Motorin litre fiyatı: 81.07 TL

LPG litre fiyatı: 33.79 TL

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Akaryakıt fiyatlarına tüm zamanların en büyük zammı (3 Eylül 2026) - Resim: 7

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 74.20 TL

Motorin litre fiyatı: 80.93 TL

LPG litre fiyatı: 33.19 TL

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Akaryakıt fiyatlarına tüm zamanların en büyük zammı (3 Eylül 2026) - Resim: 8

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 75.32 TL

Motorin litre fiyatı: 82.19 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

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Akaryakıt fiyatlarına tüm zamanların en büyük zammı (3 Eylül 2026) - Resim: 9

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 75.60 TL

Motorin litre fiyatı: 82.46 TL

LPG litre fiyatı: 33.79 TL

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