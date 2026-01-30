Küresel piyasalarda altın dışında set düşüşün yaşandığı bir başka birim de kripto para oldu. kripto para piyasasının en değerli birimi olan Bitcoin son 10 haftanın düşük seviyesine gelerek 81 bin dolara kadar geriledi. Sonrasında ise 82 bin 646 dolar seviyesine geldi. Bitcoin’de 24 saatlik değer kaybı yüzde 6,46’yı buldu.

Bu düşüşle birlikte kripto para piyasasında toplam 800 milyon dolarlık likidasyon gerçekleşti. Özellikle Bitcoin, Ethereum (ETH), BNB, XRP, Solana (SOL) gibi büyük kripto paralar değer kaybetti.

Ekim ayında 126 bin 270 dolarla tarihinin en yüksek seviyesini gören Bitcoin kasım ayında ise 80 bin dolara kadar geriledi.

Analistler, kasımda test edilen 80 bin 500 doların önemli bir destek olduğunu, bu seviyenin kırılması halinde satış baskısının artabileceğini belirtti.

Kripto paranın en değerli ikinci birimi olan Ethereum ise yüzde 7,50 düşüşle 2 bin 739 dolardan işlem görüyor.

BİTCOİN’DEKİ DÜŞÜŞÜN NEDENİ

Bitcoin’deki düşüşün en önemli nedeninin yatırımcıların jeopolitik riskler karşısında altın gibi geleneksel yatırım araçlarına yönelmesi oldu. Yatırımcılar, belirsizlik ortamında daha istikrarlı ve güvenilir gördükleri varlıklara yönelirken, kripto para piyasasından çıkışlar yaşandı. Yatırımcıların kripto paradan çıkarak altın ve hisse senedi gibi yatırım araçlarına yöneldiği öğrenildi.

ABD'de "yapay zekâ/teknoloji balonu" endişelerinin güçlenmesiyle borsada özellikle yazılım hisselerinde düşüşler görüldüğü, Microsoft'ta yüzde 10'luk gerilemenin dikkat çektiği kaydedildi. ABD-İran hattındaki tansiyonun riskli varlıklardan kaçışı artırdığı, ABD'deki sert kışın elektrik üretimi ve şebekelerde kesinti riski üzerinden madenciliği de etkileyebileceği ifade edildi.