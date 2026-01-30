Yeniçağ Gazetesi
Emeklilerin hesabına 3 bin 199 lira yatacak: Resmi Gazete'de yayımlandı... Ödeme takvimi

Emeklilerin hesabına 3 bin 199 lira yatacak: Resmi Gazete'de yayımlandı... Ödeme takvimi

En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı. 3 bin 119 TL’lik farkın ödenmesi için geri sayım başladı. Fark ödemelerin emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre ayın 17'si ila 26'sı arasında banka veya PTT hesaplarına yatması bekleniyor. Bu ödeme ise Şubat ayında olacak.

En düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranına göre zam yapılması halinde 16 bin 881 TL'den 18 bin 939 TL'ye yükselecekti. Ancak gelen tepkilerin ardından iktidar, en düşük emekli aylığına yüzde 18.48 oranında zam gerçekleştirerek, 20 bin TL'ye çıkarılmasına karar verildi. Bu teklif TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edildi.

Mevcut durumda 16 bin 881 TL alan yaklaşık 4 milyon emeklinin yanı sıra, sınırın yükseltilmesiyle birlikte toplamda 4 milyon 917 bin kişi bu yeni düzenlemeden faydalanacak.

Bu büyük artışın ülke bütçesine yıllık mali yükü ise 110,2 milyar TL olarak açıklandı. Ocak ayı maaşları, yasal süreç henüz tamamlanmadığı için mevcut 16 bin 881 TL üzerinden hesaplara yatmıştı.

Ancak Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yasayla birlikte aradaki 3 bin 119 TL’lik farkın ödenmesi için geri sayım başladı.

Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre ayın 17'si ila 26'sı arasında banka veya PTT hesaplarına yatıyor.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri, tahsis numaralarının son hanesine göre bu fark ödemelerini hesaplardan çekebilecekler.

4A SSK EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar ayın 17’sinde

Son rakamı 7 olanlar ayın 18’inde

Son rakamı 5 olanlar ayın 19’unda

Son rakamı 3 olanlar ayın 20’sinde

Son rakamı 1 olanlar ayın 21’inde

Son rakamı 8 olanlar ayın 22’sinde

Son rakamı 6 olanlar ayın 23’ünde

Son rakamı 4 olanlar ayın 24’ünde

Son rakamı 2 olanlar ayın 25’inde

Son rakamı 0 olanlar ayın 26’sında maaşlarını alıyor.

4B BAĞ-KUR ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar maaşlarını her ayın 25’inde

Son iki hanesi 3 ve 1 olanlar her ayın 26’sında

Son iki hanesi 4, 6 ve 8 olanlar her ayın 27’sinde

Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü her ayın 28’i olur

Tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsamda yer alır.

Kaynak: Ekonomi Servisi
