Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında dün akşam yayınlanan bölümde ikinci eleme potası adayı ve dokunulmazlık galibi ortaya çıktı.
Survivor 2026'da yeni eleme adayı belli oldu: Tuğçe potada
Survivor 2026'da dün gece kırmızı takımın kaderi belli oldu. Dokunulmazlık parkurunu Gönüllüler kazandı. Peki ikinci eleme adayı kim oldu?Derleyen: Gül Devrim Koyun
29 Ocak'ta TV8'de izleyiciyle buluşan programda yarışmacılar, nefes kesen dokunulmazlık parkurunda ter döktü.
Rekabetin zirveye çıktığı mücadelede Gönüllüler üstünlük sağlayarak dokunulmazlığı elde etti, Ünlüler ise ikinci potaya isim yazdırma durumunda kaldı.
Peki, kırmızı takımda kim potaya indi? İşte detaylar…
SURVİVOR 2026 DOKUNULMAZLIK MÜCADELESİNİ KİM KAZANDI?
Ünlüler ve Gönüllüler takımları, hem ödül hem dokunulmazlık için zorlu parkurda karşılaştı.
Kırmızı ve mavi ekipler, potaya gitmemek adına büyük çaba sarf etti.
Heyecan dolu çekişmenin ardından Gönüllüler galip geldi.
Bu zaferle Gönüllüler, haftayı 2-0 önde kapattı.
SURVİVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM?
Dün gece dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler (kırmızı) takımında oylama tamamlandı.
Haftanın ikinci eleme adayı Tuğçe olarak belirlendi. Böylece bu haftanın potadaki isimleri Seren Ay ve Tuğçe şeklinde netleşti.