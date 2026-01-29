Küresel piyasalarda dengeler bir kez daha değişti. ABD Merkez Bankası (Fed), yılın ilk toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. Karar sonrası Bitcoin baskı altına girerken, altın ve diğer değerli metaller yatırımcıların yeni gözdesi haline geldi. Zayıflayan dolar ve emtia rallisi, riskli varlıklardan kaçışı hızlandırdı.

BİTCOİN DAR BANTTA NEFES ALAMIYOR

Bitcoin, Çarşamba günü kısa süreliğine 89 bin doların üzerine çıksa da Fed kararı sonrası ivme kaybetti. 88 bin 500 doların altına gerileyen önde gelen kripto para, 88 bin-89 bin dolar bandında sıkışmış durumda. Yatırımcılar, zayıflayan doların getirdiği destekten yararlanamadı. Bunun yerine makro belirsizlikler ve güçlü emtia hareketliliği, Bitcoin'in yükselişini frenledi.

ALTIN ZİRVEDE DANS EDİYOR

Değerli metallerin yükselişi durdurulamaz görünüyor. Altın, hafta başında ons başına 5 bin 500 dolar barajını aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Rekor seviyelerden geri adım atmayan sarı metal, küresel belirsizliklere karşı güvenli liman niteliğini bir kez daha kanıtladı. Ons altın fiyatlarındaki bu tarihi sıçrama, yatırımcıların enflasyon ve jeopolitik risklere karşı pozisyon aldığının güçlü bir göstergesi oldu.

GÜMÜŞ VE BAKIR DA TRENE BİNDİ

Altının öncülüğünde gümüş ve bakır da güçlü yükselişini sürdürüyor. Sanayi metalleri arasında öne çıkan bakır, teknoloji ve yenilenebilir enerji talebinin etkisiyle değer kazandı. Gümüş ise hem endüstriyel hem de yatırım amaçlı talebin artmasıyla paralel bir ralli sergiledi.

YATIRIMCILAR SOMUT VARLIKLARA KOŞUYOR

Son dönemde finans dünyasının odağı emtia piyasalarına kaydı. Faizlerin yüksek seviyelerde tutulması ve doların dört yıllık diplere yakın seyretmesi, yatırımcıları somut varlıklara yöneltti. Değerli metallerin performansı, diğer yatırım araçlarını gölgede bıraktı. Özellikle altın, sadece bir takı metali olmaktan çıkarak küresel krizlere karşı en sağlam koruma aracı olarak kabul görüyor.

KRİPTO PİYASASI NEDEN GERİDE KALIYOR?

Bitcoin ve diğer kripto paralar, Fed'in şahin tutumu karşısında zorlanmaya devam ediyor. Güçlü dolar döneminin sona ermesine rağmen, emtiaların cazibesi kripto varlıkları ikinci plana itti.

EMTİA RALLİSİ NE KADAR SÜRER?

Piyasalar şimdi Fed'in sonraki adımlarını ve küresel ekonomik verileri yakından izliyor. Altın ve diğer metallerin yükselişi, emtia grubunun genel olarak yatırımcı radarında kalacağını işaret ediyor. Ancak bu rallinin sürdürülebilirliği, enflasyon dinamikleri ve jeopolitik gelişmelere bağlı olacak.