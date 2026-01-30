FED’in faizi sabit tutmasının ardından tarihi rekorlar kıran altın ve gümüşte bir gecede tarihi düşüş yaşandı.

GEÇE YARISI REKOR KAYIPLAR

5 bin 598 dolara kadar yükselen ons altın tarihi rekor kırmıştı. Ancak bu yükseliş kısa sürdü. Ons altın 5 bin 208 dolara kadar sert bir düşüş yaşadı.

Bir önceki gün 7 bin 811 TL seviyelerin test ederek rekor kıran gram altın ise sabah saatlerinde 7 bin 209 TL’ye düştü.

Geçtiğimiz günlerde 121 doları gören gümüş ise 107,68 dolara geriledi.

Vatandaşlar ise iç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimleri merak ediyor. Günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmalar gerçekleştiriyor.

PİYASALARDA TOPARLANMA AŞAMASI

Son yaşanan düşüşler sonrası piyasa biraz toparlansa da son durum şu şekilde oldu:

Gram altın: 7 bin 744 TL

Çeyrek altın: 12 bin 631 TL

Yarım altın: 25 bin 272 TL

Tam altın: 50 bin 351 TL

Ons altın: 5 bin 238 dolar

Gümüş: 111 dolar