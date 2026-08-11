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Bitcoin yeni haftaya güçlü bir yükselişle başlayarak 65 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Gün içinde 65 bin 308 doları gören lider kripto para, satışların hızlanmasıyla yönünü yeniden aşağı çevirdi.

Bitcoin'in fiyatı 63 bin 771 dolara kadar gerilerken, son kazanımlarının önemli bölümü silindi. Gün içi zirvesinden yaklaşık yüzde 2,4 değer kaybeden Bitcoin, yeniden 64 bin dolar seviyelerine çekildi.

Son fiyatlamalarda Bitcoin yaklaşık 64 bin 50 dolar seviyesinde işlem görüyor.

65 BİN DOLAR KRİTİK EŞİK OLMAYA DEVAM EDİYOR

Dünya Gazetesi'nde yer alan verilere göre Bitcoin'in 65 bin doların üzerinde kalıcı olamaması, yatırımcıların dikkatini yeniden 63 bin-65 bin dolar bandına çevirdi.

Lider kripto para son haftalarda bu bant içerisinde birçok kez yön değiştirirken, 65 bin dolar seviyesinin kalıcı olarak aşılması yeni bir yükseliş hareketinin başlaması açısından önem taşıyor.

HÜRMÜZ GERİLİMİ BİTCOİN'İ DE VURDU

Bitcoin'deki geri çekilmede kripto piyasasına özgü gelişmelerin yanı sıra küresel risk iştahındaki bozulma da etkili oldu.

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam kapasiteyle açılmasına yönelik anlaşma beklentilerinin zayıflaması, petrol fiyatlarında sert yükselişe neden oldu.

Brent petrol 88 doları, ABD tipi ham petrol ise 82 doları test etti. Petrol fiyatlarının önceki seansta yaklaşık yüzde 5 yükselmesi, küresel piyasalarda enflasyon endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

Yüksek petrol fiyatlarının Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği veya yeniden faiz artırabileceği beklentisini güçlendirmesi, Bitcoin gibi riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturuyor.

BİTCOİN ETF'LERİNDE 854 MİLYON DOLARLIK GİRİŞ

Bitcoin fiyatındaki düşüşe rağmen ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinde olumlu para akışı devam etti.

ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri geçen hafta yaklaşık 854 milyon dolarlık net para girişi kaydetti. Bu girişin, nisan ortasından bu yana görülen en güçlü haftalık girişlerden biri olduğu belirtildi.

ETF'lere yönelik talep, Bitcoin'in jeopolitik ve makroekonomik baskılara rağmen daha sert bir satış dalgasına girmesini sınırlayan unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Buna karşın güçlü fon girişleri Bitcoin'in 65 bin dolar üzerinde kalıcı olmasını henüz sağlayamadı.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE

Bitcoin yatırımcısının odağındaki bir diğer kritik gelişme ise ABD'nin temmuz ayı tüketici fiyatları verisi olacak.

12 Ağustos'ta açıklanacak veride piyasa beklentisi, yıllık enflasyonun hazirandaki yüzde 3,5 seviyesinden yüzde 3,4'e gerilemesi yönünde.

Enflasyonun beklentilerin altında kalması, Fed'in yeni faiz artışı ihtimalini azaltarak Bitcoin ve diğer riskli varlıklara destek sağlayabilir.

Buna karşılık enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi, petrol fiyatlarının da yüksek seyrettiği ortamda faiz baskısını artırabilir. Böyle bir senaryo Bitcoin üzerinde yeni bir satış dalgasını tetikleyebilir.

BİTCOİN İÇİN KRİTİK İKİ BAŞLIK

Bitcoin'in 65 bin dolar atağının kısa sürmesinin ardından piyasada yeni yönün belirlenmesinde ABD enflasyon verisi ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yakından izlenecek.

Lider kripto paranın 65 bin doların üzerinde kalıcı olup olamayacağı, yatırımcıların kısa vadeli yön arayışında en önemli eşiklerden biri olmaya devam ediyor.