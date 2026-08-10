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Kripto para piyasasının erken dönem yatırımcılarından Harry Chun Tak Yeh'in Paraguay'daki şüpheli ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma yürütülüyor. Milyarlarca dolarlık dijital varlık yatırımı yönettiğini açıklayan Yeh, başkent Asunción'daki lüks bir rezidanstan düşerek yaşamını yitirdi.

30'UNCU KATTAN DÜŞTÜ

Paraguay basınında yer alan haberlere göre polis, cuma günü saat 04.30 sıralarında gelen ihbar üzerine bölgeye gitti. Yeh'in cansız bedeni, yaklaşık 100 metre yükseklikten düştüğü binanın zemininde bulundu.

Yetkililer, Yeh'in 30'uncu kattan nasıl düştüğünü henüz kesinleştiremedi. Soruşturmada kaza, intihar ve üçüncü bir kişinin müdahalesi dahil farklı ihtimaller değerlendiriliyor.

DAİRE DARMADAĞIN BULUNDU

Soruşturmayı derinleştiren gelişme ise Yeh ile bağlantılı 30'uncu kattaki dairede yaşandı. Savcı María del Carmen Palazón ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede dairenin kapılarının açık, içerinin ise darmadağın olduğu belirlendi.

İlk inceleme sırasında dairede kimse bulunamazken ekipler hem evden hem de Yeh'in bulunduğu alandan delil topladı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Morg'a kaldırıldı.

İKİ DAİRE İNCELEMEYE ALINDI

Polis Şefi Abel Cantero, Yeh ile bağlantılı 27'nci ve 30'uncu katlardaki iki dairenin soruşturma kapsamında incelendiğini açıkladı. Adreslerden toplanan deliller savcılığa teslim edildi.

Yeh'in 27'nci katta yaşayan 29 yaşındaki Brezilyalı partneri Isadora de Proenca Braganholo Carvalho'nun da ifadesi alındı. Carvalho, olayın nasıl gerçekleştiğini bilmediğini söyledi. Hakkında herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

BİTCOİN HENÜZ 60 DOLARKEN YATIRIM YAPTI

Harry Yeh'i kripto dünyasında öne çıkaran ayrıntılardan biri ise Bitcoin'e oldukça erken dönemde yatırım yapmasıydı. Kamuya açık biyografisine göre Yeh, 2013 yılında Bitcoin yaklaşık 60 dolar seviyesindeyken yatırım yapmaya başladı.

Daha sonra Quantum Fintech Group'u kuran Yeh, ilk yatırım fonunu 250 bin dolarla oluşturdu. Şirket, dijital varlıklar ve blokzincir projelerine yönelik yatırımlarıyla faaliyet gösterdi.

2,4 MİLYAR DOLARLIK PORTFÖY

Yeh ve şirketinin internet sitelerinde yer alan bilgilere göre yönetilen varlık ve yatırımların değerinin 2 milyar doları aştığı belirtiliyordu. Quantum Fintech Group tarafından açıklanan rakam ise 2,4 milyar doların üzerindeydi.

Yeh ayrıca Fantom ve merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemindeki çeşitli projelerle ilişkilendiriliyordu. LIF3 ve L3 Reserve'in kurucusu ve erken dönem yatırımcısı olarak gösterilen Yeh'in yatırım geçmişinde Tomb Finance gibi blokzincir projeleri de bulunuyordu.

ÖLÜMÜNDEKİ SIR PERDESİ ARAŞTIRILIYOR

Soruşturmanın odağında şimdi Yeh'in binadan neden ve nasıl düştüğü bulunuyor. Yapılacak otopsinin, düşmeden önce herhangi bir yaralanma yaşayıp yaşamadığına ilişkin önemli ipuçları sağlaması bekleniyor.

Yetkililer şu ana kadar Yeh'in ölümüne başka bir kişinin karıştığını gösteren resmi bir bulgu açıklamadı. Olayın kesin nedeni, adli incelemeler ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.