Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 196,26 puan ve yüzde 1,5 düşüş kaydeden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını negatif tamamladı. Toplam işlem hacmi 51 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,84, holding endeksi ise yüzde 1,83 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,12 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok gerileyen yüzde 3,11 ile madencilik sektörü oldu.Küresel piyasalar, Orta Doğu’daki devam eden jeopolitik gerilimler ve petrol fiyatlarındaki yükselişin yarattığı baskıyla karışık bir görünüm sergiliyor. Güne pozitif başlayıp 13.137,73 puana kadar tırmanan BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satış baskısıyla düşüşe geçerek ilk yarıyı kayıpla kapattı.

Analistler, günün ikinci yarısında Orta Doğu’daki gelişmelere dair haber akışının yanı sıra ABD’de açıklanacak New York Fed imalat sanayi endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin piyasaları etkileyebileceğini belirtiyor. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 12.800 ve 12.700 seviyeleri destek, 13.100 ve 13.200 seviyeleri ise direnç olarak izleniyor.