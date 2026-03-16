Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında satış baskısıyla yüzde 1,5 değer kaybederek 12.896,67 puana geriledi.Cuma günü 13.092,93 puandan kapanan endeks, güne yüzde 0,21 yükselişle 13.119,91 puandan başladı.

Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 196,26 puan ve yüzde 1,5 düşüş kaydeden BIST 100, en yüksek 13.137,73 puanı, en düşük ise 12.889,49 puanı gördü.Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 1,40, sanayi endeksi yüzde 1,66, teknoloji endeksi yüzde 1,14, mali endeks yüzde 0,76 değer kaybetti.

BIST 100’deki hisselerden 21’i yükselirken 77’si geriledi, 2 hisse ise yatay kaldı. En çok işlem gören hisseler TÜPRAŞ, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, ASELSAN ve Katılımevim Tasarruf Finansman oldu.Tahvil piyasasında 14 Temmuz 2027 vadeli gösterge tahvilin basit getirisi yüzde 36,97, bileşik getirisi yüzde 40,39 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz kurlarında İstanbul serbest piyasada dolar 44,1910 TL’den, avro 50,6430 TL’den satılıyor. Uluslararası piyasalarda avro/dolar 1,1450, sterlin/dolar 1,3250, dolar/yen 159,3 seviyelerinde seyrediyor.

Altının ons fiyatı yüzde 0,9 düşüşle 4.974 dolara gerilerken, Brent petrol varil fiyatı yüzde 0,9 yükselişle 101,9 dolardan işlem görüyor.