Endeks, bir önceki kapanışa kıyasla 32,61 puan değer kazanırken, toplam işlem hacmi 293,1 milyar lira olarak gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 1,55 yükselirken, holding endeksi yüzde 1,01 geriledi.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,51 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla kaybettiren yüzde 5,00 ile ulaştırma sektörü oldu.

Küresel piyasalarda, başlangıçta azalan jeopolitik risklerin ABD-İran hattındaki olumsuz haberlerle tekrar yükselmesi volatiliteyi artırdı; yatırımcıların dikkati ise Fed'in FOMC toplantı tutanaklarına yöneldi.Yurt içinde BIST 100 endeksi, gün içinde 14.532,67 ile en yüksek seviyeyi gördükten sonra jeopolitik gelişmelerin etkisiyle havacılık sektöründeki satış baskısıyla kazançlarının bir kısmını geri verse de, günü pozitif bir görünümle tamamladı.TÜİK verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı, 2025'in dördüncü çeyreğinde önceki çeyreğe göre 0,2 puan azalarak yüzde 8,2 seviyesinde kaydedildi.

Analistler, yarın yurt içinde konut satışları, tüketici güven endeksi ve kısa vadeli dış borç stoku; yurt dışında ise Avro Bölgesi cari işlemler dengesi, tüketici güven endeksi ile ABD dış ticaret dengesi gibi önemli verilerin izleneceğini ifade etti. Teknik olarak BIST 100'de 14.400 ve 14.500 puan direnç, 14.100 ile 14.000 puan ise destek konumunda bulunuyor.