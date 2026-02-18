Altın piyasasında son günlerde yaşanan dalgalanmalar dikkat çekiyor. Ons altın tarafında ise dün yaşanan gelişmeler ile anlık düşüş gerçekleşti.
Selçuk Geçer altın için net rakam verdi: Hikaye daha yeni başlıyor
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, bugünkü köşe yazısında altın için “Hikaye daha yeni başlıyor” diyerek net rakam verdi. Geçer, "Bu koşullarda kim ne derse desin ara hedef 7 bin, ana hedef 10 bin dolar olarak kapı gibi duruyor" dedi.Derleyen: Süleyman Çay
Dün ABD ile İran arasındaki görüşmelerde antlaşmaya yakın olduklarına dair olumlu mesajlar verilmişti. Bu durum ise güvenli liman talebinde azalmaya itti. FED tarafından gelen “ilave faiz indirimleri mümkün” yönündeki değerlendirmeler de değerli metaldeki düşüşü sınırlayan bir unsur oldu.
Dün yaşanan sert geri çekilmenin ardından altının nereye konumlanacağı pek çok yatırımcı tarafından merak konusu oldu.
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, Yeniçağ gazetesindeki köşe yazısında altının geleceğine dair çarpıcı bir yazı kaleme aldı.
“Hikaye daha yeni başlıyor” diyen Geçer, eşiğin 5 bin 500 dolar olduğunu söyledi. 5 bin “Burası tavan mı?” yoksa “Taban mı?” sorularına yanıt veren Geçer, şunları dile getirdi:
“Benim cevabım yine net, “Burası 7 bin ara 10 bin ana hedefinin yeni tabanı.”
Son olarak altına dair kapı vurgusu yapan Geçer, “Kısaca; altın 5 bin hikâyenin sonu değil. Daha yolun başındayız… Bu koşullarda kim ne derse desin ara hedef 7 bin, ana hedef 10 bin dolar olarak kapı gibi duruyor” dedi.
NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.