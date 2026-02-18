Beyaz Saray’dan yapılan 'İran’a karşı saldırı için pek çok gerekçe öne sürülebileceği' açıklamasının ardından İsrail'in de savaş hazırlığına başladı.

İsrail basınında yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İç cephe Komutanlığı'na savaşa hazırlanma emri verdi.

Netanyahu ayrıca güvenlik kurumlarında 'azami alarm' durumu ilan etti.

İSRAİL'DE GÜVENLİK DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILDI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, komite yetkilileri İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı Sekreteri Shai Clapper'den güvenlik değerlendirmesi aldı.

Komite başkanı Likud Milletvekili Boaz Bismuth, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, İran konusunda zorlu bir dönemden geçtiklerini belirterek "İsrail'de İran'a karşı bir saldırının ne zaman başlatılacağını günde birkaç kez kendine sormayan vatandaş yok." ifadesini kullandı.