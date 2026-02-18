Kalp krizi riskiniz kan grubunuzda gizli: O gruba sahip olanlar aman dikkat

Sağlıklı yaşam için beslenme ve egzersiz ne kadar kritikse, genetik mirasımız olan kan gruplarının etkisi de bir o kadar önemli. Güncel bilimsel çalışmalar ve uzman görüşleri, bazı kan gruplarının kalp-damar hastalıklarına karşı diğerlerine göre çok daha fazla direnç gösterdiğini doğruluyor. Özellikle “kalbi en güçlü grup” olarak tanımlanan bir kan grubu var; bu gruba sahip kişilerde kardiyolojik sorun yaşama olasılığı oldukça düşük kalıyor.