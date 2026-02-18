Erdoğan’ın tutmadığı emekli zammı sözü: İktidar gazetesi karşısına aldı

Karakaş, sözlerin halen tutulmadığını söyleyerek, şu tepkide bulundu:

“Aradan geçen üç yıla rağmen, İletişim Başkanlığı’nın afişlerinde ve sosyal medya paylaşımlarında yankılanan bu vaat, henüz emeklinin cebine ulaşmadı. Emekli, bugün o dijital kayıtları bir "senet" gibi elinde tutuyor ve devletinden sözünü yerine getirmesini bekliyor.”