ABD’DE KUM FIRTINASI FELAKETİ: ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
Anasayfa Ekonomi Erdoğan’ın tutmadığı emekli zammı sözü: İktidar gazetesi karşısına aldı

Erdoğan’ın tutmadığı emekli zammı sözü: İktidar gazetesi karşısına aldı

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesinde SGK uzmanı İsa Karakaş, köşe yazısında seyyanen zam eleştirisini dile getirirken Erdoğan’ın tutmadığı seyyanen zam sözüne de tepki göstermesi dikkat çekti.

Süleyman Çay Derleyen: Süleyman Çay
Son Güncelleme:
Erdoğan’ın tutmadığı emekli zammı sözü: İktidar gazetesi karşısına aldı - Resim: 1

30 bin TL’yi aşan açlık sınırı karşısında ne emeklisi ne memuru ne de asgari ücretlisi aldığı maaş ile geçinemiyor. Memurlara 2023 yılı Temmuz ayında 8 bin 77 TL seyyanen zam artışı yapılmıştı.

1 7
Erdoğan’ın tutmadığı emekli zammı sözü: İktidar gazetesi karşısına aldı - Resim: 2

Ancak memurlara verilen seyyanen zam memur emeklisine ve SSK ve Bağ-Kur emeklisine verilmemişti. Bu noktada emekliler seyyanen zam talebini iktidara iletiyor.

2 7
Erdoğan’ın tutmadığı emekli zammı sözü: İktidar gazetesi karşısına aldı - Resim: 3

Tepkiler emekliden gelse de bugün garip bir olay yaşandı. İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesinde seyyanen zam artışı talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tutmadığı sözle eleştirildi.

3 7
Erdoğan’ın tutmadığı emekli zammı sözü: İktidar gazetesi karşısına aldı - Resim: 4

SGK uzmanı İsa Karakaş, köşe yazısında ‘Vaadin vadesi çoktan doldu’ ara başlığında Erdoğan’ın 2023 seçim öncesi "Memura verilen seyyanen zam, emeklisine de aynen yansıtılacak” ifadeleri hatırlattı.

4 7
Erdoğan’ın tutmadığı emekli zammı sözü: İktidar gazetesi karşısına aldı - Resim: 5

Karakaş, sözlerin halen tutulmadığını söyleyerek, şu tepkide bulundu:

“Aradan geçen üç yıla rağmen, İletişim Başkanlığı’nın afişlerinde ve sosyal medya paylaşımlarında yankılanan bu vaat, henüz emeklinin cebine ulaşmadı. Emekli, bugün o dijital kayıtları bir "senet" gibi elinde tutuyor ve devletinden sözünü yerine getirmesini bekliyor.”

5 7
Erdoğan’ın tutmadığı emekli zammı sözü: İktidar gazetesi karşısına aldı - Resim: 6
6 7
Erdoğan’ın tutmadığı emekli zammı sözü: İktidar gazetesi karşısına aldı - Resim: 7
7 7
