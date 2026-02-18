Dün satış ağırlıklı bir görünüm sergileyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 kayıpla 14.227,29 puandan kapattı.

Bugün açılışta endeks, önceki kapanışa kıyasla 33,53 puan ve yüzde 0,24 artış göstererek 14.260,82 puana ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi ise yüzde 0,29 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile spor olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,76 ile finansal kiralama faktoring sektörü oldu.

Küresel piyasalarda ABD-İran görüşmelerindeki ilerleme ve bazı bölgesel gerilimlerin hafiflemesi, risk iştahının kısmen toparlanmasını destekledi. Bugün ise tüm dikkatler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrilmiş durumda.Dünya genelinde para politikası ve ekonomik aktiviteye dair belirsizlikler, jeopolitik riskler ile teknoloji yatırımlarının beklenen getiriyi sağlayıp sağlamayacağına ilişkin soru işaretleri, fiyat oluşumlarını zorlaştırmaya devam ediyor.Yayımlanan makro verilerin enflasyonda yavaşlama ve iş gücü piyasasında soğuma sinyalleri vermesi, Fed'den beklenen güvercin adımların boyutuna ilişkin tahmin aralığını biraz genişletirken, yatırımcılar bugün açıklanacak Fed tutanaklarını yakından izliyor

.Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ile özel sektörün yurtdışı kredi borcunun, yurtdışında ise Fed FOMC tutanakları başta olmak üzere İngiltere enflasyonu gibi yoğun veri akışının izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 seviyelerinin direnç, 14.100 ve 14.000 seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu vurguladı.