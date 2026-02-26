Dün satış ağırlıklı bir görünüm sergileyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,71 değer kaybıyla 13.809,88 puandan kapattı.Bugünkü açılışta endeks, önceki kapanışa kıyasla 29,81 puan ve yüzde 0,22 gerileyerek 13.780,07 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,17 yükselirken, holding endeksi yüzde 1,63'lük kayıp yaşadı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,48 ile orman, kağıt, basım olurken, en çok kaybettiren holding sektörü oldu.Küresel piyasalarda, dünyanın lider çip üreticisi Nvidia'nın güçlü bilançosu dikkat çekti; gelirin büyük kısmının veri merkezi segmentinden gelmesi, yapay zeka konusundaki geleceğe yönelik belirsizlikleri bir ölçüde hafifletti. Yatırımcıların odağı ise bugün ABD ile İran heyetleri arasındaki görüşmeye kaydı.

Analistler, ABD ile İran heyetleri arasındaki görüşmeden çıkacak haber akışının piyasaların yönünü belirlemede kilit rol oynayabileceğini vurguladı.Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, ekonomik güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin; yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici güven endeksi, ekonomik güven endeksi ve ABD işsizlik maaşı başvurularının izleneceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 seviyelerinin destek, 13.900 ile 14.000 puanların ise direnç konumunda bulunduğunu kaydettiler.