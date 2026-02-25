Bank of America (BofA), Türkiye ekonomisine ilişkin son raporunda Türk lirasının vadeli piyasa fiyatlamalarına kıyasla daha güçlü bir performans gösterebileceğini öngördü. Banka, sıkı para politikası, yüksek reel faiz ve mali disiplinin lirayı desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.
ABD bankası Türkiye için riskleri tek tek sıraladı: Faiz ve dolar ne olacak?
Bank of America (BofA), sıkı para politikası ve yüksek reel faizlerin desteğiyle Türk lirasının vadeli piyasa beklentilerinden daha güçlü seyredeceğini öngördü. Banka, 2026 sonunda dolar/TL’nin 50,7 seviyesinde olacağını tahmin etti.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Raporda mevcut makroekonomik çerçevenin reel değerlenme açısından destekleyici olduğu vurgulanırken, carry trade getirilerinin yüksek seyrettiği ve ekonomi yönetiminin kademeli dezenflasyon sürecine bağlı kaldığı ifade edildi.
Faizde Kademeli İndirim Beklentisi
BofA, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nin temkinli duruşunu korumasını beklerken, mart ayında politika faizinde 50 baz puanlık indirim öngördü. Bu adımla faizin yüzde 36,50 seviyesine gerilemesi bekleniyor.
Rapora göre enflasyondaki yukarı yönlü riskler nedeniyle faiz indirimleri sınırlı hızda gerçekleşecek. Nisan ayından itibaren her toplantıda 100 baz puanlık indirim, yılın son toplantısında ise 50 baz puanlık adım öngörülüyor. Politika faizinin 2025’i yüzde 31 seviyesinde tamamlaması bekleniyor.
Banka, kademeli gevşeme sürecinin reel faizleri yüksek tutarak liraya talebi destekleyeceğini ve döviz talebini sınırlayacağını değerlendirdi.
Enflasyon ve Maliye Politikası Vurgusu
Raporda yılın ilk aylarında gıda kaynaklı enflasyon baskısının öne çıktığı, ancak etkinin geçici olduğu belirtildi. BofA, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 24 olarak korudu. Mali disiplinin dezenflasyon sürecine katkı sunduğu da vurgulandı.
Merkezi yönetimde birincil dengedeki iyileşmeye dikkat çekilen raporda, maliye politikasının para politikasıyla uyumlu ilerlediği kaydedildi.
Kur Tahminleri
BofA, dolar/TL kurunun 2026 yıl sonu için 50,7 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Bu tahmin, piyasanın 55,4 seviyesindeki beklentisinin altında bulunuyor.
Banka, kendi tahmin patikasının vadeli piyasa fiyatlamalarına göre daha iyimser olduğunu ve bunun Türk lirasında reel değerlenme beklentisini yansıttığını ifade etti.
Riskler ve Yatırımcı Pozisyonları
Raporda jeopolitik gelişmeler, enerji fiyatlarında olası artış ve yurt içi dolarizasyon eğilimi başlıca riskler arasında sayıldı. Öte yandan yatırımcıların büyük ölçüde uzun TL pozisyonunda olduğu ve pozisyonlanmanın kalabalıklaştığına dikkat çekildi.
BofA, şirketlerin 2026’ya yönelik olarak vadeli işlemlere kıyasla Türk lirasındaki güçlenmeye karşı korunma stratejilerini değerlendirebileceğini belirtti.