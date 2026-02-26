Yeniçağ Gazetesi
26 Şubat 2026 Perşembe
Galatasaray'ın Avrupa'daki sıralaması güncellendi: Tarihi zafer

Galatasaray'ın Avrupa'daki sıralaması güncellendi: Tarihi zafer

Galatasaray, Juventus’u eleyip Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalırken Avrupa kulüp sıralamasındaki yeri de güncellendi. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Galatasaray'ın Avrupa'daki sıralaması güncellendi: Tarihi zafer - Resim: 1

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir başarıya imza atarak Juventus’u eledi ve son 16 turuna yükseldi.

1 9
Galatasaray'ın Avrupa'daki sıralaması güncellendi: Tarihi zafer - Resim: 2

Bu sonucun ardından sarı-kırmızılıların Avrupa’daki kulüp sıralaması da güncellendi.

2 9
Galatasaray'ın Avrupa'daki sıralaması güncellendi: Tarihi zafer - Resim: 3

Galatasaray, Juventus galibiyetiyle birlikte takım sıralamasında iki basamak birden yükselerek 47. sıraya çıktı.

3 9
Galatasaray'ın Avrupa'daki sıralaması güncellendi: Tarihi zafer - Resim: 4

İşte diğer takımlarımızın sıralamaları...

4 9
Galatasaray'ın Avrupa'daki sıralaması güncellendi: Tarihi zafer - Resim: 5

40- Fenerbahçe

5 9
Galatasaray'ın Avrupa'daki sıralaması güncellendi: Tarihi zafer - Resim: 6

100- Başakşehir

6 9
Galatasaray'ın Avrupa'daki sıralaması güncellendi: Tarihi zafer - Resim: 7

123- Beşiktaş

7 9
Galatasaray'ın Avrupa'daki sıralaması güncellendi: Tarihi zafer - Resim: 8

146- Sivasspor

8 9
Galatasaray'ın Avrupa'daki sıralaması güncellendi: Tarihi zafer - Resim: 9

158- Trabzonspor

9 9
Kaynak: Diğer
