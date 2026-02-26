Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir başarıya imza atarak Juventus’u eledi ve son 16 turuna yükseldi.
Galatasaray'ın Avrupa'daki sıralaması güncellendi: Tarihi zafer
Galatasaray, Juventus’u eleyip Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalırken Avrupa kulüp sıralamasındaki yeri de güncellendi. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Bu sonucun ardından sarı-kırmızılıların Avrupa’daki kulüp sıralaması da güncellendi.
Galatasaray, Juventus galibiyetiyle birlikte takım sıralamasında iki basamak birden yükselerek 47. sıraya çıktı.
İşte diğer takımlarımızın sıralamaları...
40- Fenerbahçe
100- Başakşehir
123- Beşiktaş
146- Sivasspor
158- Trabzonspor
