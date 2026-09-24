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Kaynak: AA

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kazanarak 13.251,85 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 79,41 puan ve yüzde 0,60 azalışla 13.172,44 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi ise yüzde 1,95 değer kaybetti.

FİNANSAL KİRALAMA FAKTORİNG YÜZDE 8,36 GERİLEDİ

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,47 ile tekstil deri oldu.

En çok gerileyen sektör endeksi ise yüzde 8,36 ile finansal kiralama faktoring olarak kayıtlara geçti.

BIST 100’DE KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 puan destek, 13.300 ve 13.400 puan direnç konumunda bulunuyor.