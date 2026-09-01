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Kaynak: AA / DHA / İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında bulunduğu Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi’ne katıldı. Zirvenin gerçekleştirildiği Ordo Kongre Merkezi’ne gelişinde Erdoğan’ı Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov karşıladı.

Karşılama töreninin ardından Erdoğan, zirveye katılan diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla birlikte aile fotoğrafı çekiminde yer aldı. Fotoğraf çekiminin ardından liderler zirve oturumunun gerçekleştirileceği salona geçti.

Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde liderlerin, uluslararası ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra örgüt bünyesindeki iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin konuları ele alması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında çeşitli liderlerle ikili temaslarda bulunması da bekleniyor. Erdoğan, Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de bir görüşme gerçekleştirdi.