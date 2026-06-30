Şirin sarı tarih verdi: Gram altının geleceği seviyeyi açıkladı

Mevcut fiyat gerilemelerinin, özellikle düğün hazırlığı yapanlar ve altın borcu olanlar için ciddi bir avantaj sağladığını hatırlatan Sarı; üç ila beş yıllık uzun vadeli bir perspektifle birikim yapmak isteyen yatırımcıların bu düşüşleri bir fırsat penceresi olarak değerlendirebileceğini ve portföylerini oluştururken kademeli alım stratejisini benimsemelerinin en sağlıklı yöntem olacağını sözlerine ekledi.