Altın piyasasında yön arayışı hız kesmeden devam ederken, fiyatlardaki aşağı yönlü baskı yatırımcının gündeminden düşmüyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz artırım senaryoları ve küresel ölçekte güç kazanan dolar, değerli metalin kan kaybetmesine neden oluyor.
Şirin sarı tarih verdi: Gram altının geleceği seviyeyi açıkladı
Şirin Sarı, ABD tarafından gelecek verileri işaret ederek gram altının gelebileceği seviyeyi rakam vererek açıkladı.Gülsüm Hülya Sundu
Haber7'de yer alan haberde; mevcut tabloda gram altın 6.032 lira, çeyrek altın 10.018 lira seviyelerinden alıcı bulurken; altının ons fiyatı 4.023 dolar bandında işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, piyasalarda yaşanan bu geri çekilmenin anatomisini ve yatırımcıları bekleyen yeni senaryoları mercek altına aldı.
Altın fiyatlarının seyrini belirleyecek en önemli dönemeçlerden birinin 2 Temmuz tarihinde ABD'den gelecek tarım dışı istihdam verisi olacağı ifade ediliyor. Beklentilerin aylık bazda 114 bin kişilik bir istihdam artışı yönünde olduğunu hatırlatan Şirin Sarı, bu rakamın aşılması halinde ABD iş gücü piyasasının direncini kanıtlayacağını ve Fed'in faiz artırımı konusunda elinin daha da güçleneceğini vurguladı.
Ancak istihdam artışının 50 bin ve altında kalması durumunda faiz baskısının hafifleyebileceğini ve altında yeniden yukarı yönlü ivmelenmeler görülebileceğini sözlerine ekledi.
Diğer yandan, ABD ile İran hattında yaşanan gelişmelerin ve hafta sonu basına yansıyan gerilimlerin de fiyatlamalar üzerinde satış baskısı yarattığı, yatırımcıların jeopolitik riskleri yakından izlediği belirtildi.
Fiyatlamalardaki teknik görünüme de dikkat çeken Sarı, geçtiğimiz hafta ons altın için 4 bin100 dolar seviyesinin kritik bir direnç olduğunu ancak bu eşiğin üzerinde haftalık kapanış yapılamadığı için düşüş trendinin ivme kazandığını aktardı.
Sabah saatlerinde 4 bin dolar sınırının da altına sarkan ons altın için satış baskısının bir süre daha sürebileceğini belirten uzman isim, geri çekilmelerde 3 bin 500 dolar seviyesinin yeni teknik hedef olarak izlenebileceği uyarısında bulundu.
. Benzer bir tablonun iç piyasada da geçerli olduğunu ifade eden Sarı, gram altının 6 bin lira bandının altına sarkarak 5 bin 700 ile 5 bin 800 lira aralığına doğru yeni bir hareket alanı oluşturabileceğini kaydetti.
Altının mevcut dip arayışından kurtularak yeniden güçlü bir ralliye başlayabilmesi için iki temel unsura ihtiyaç duyulduğunun altı çizildi.
Beklenmedik jeopolitik krizlerin patlak vermesi veya küresel merkez bankalarının rotayı yeniden faiz indirimlerine çevirmesi. Fed cephesinden sıkılaşma adımları beklendiği sürece altın üzerindeki bu baskının süreceğini ifade eden Sarı, piyasanın yeni denge seviyesini bulma aşamasında olduğunu belirtti.
Mevcut fiyat gerilemelerinin, özellikle düğün hazırlığı yapanlar ve altın borcu olanlar için ciddi bir avantaj sağladığını hatırlatan Sarı; üç ila beş yıllık uzun vadeli bir perspektifle birikim yapmak isteyen yatırımcıların bu düşüşleri bir fırsat penceresi olarak değerlendirebileceğini ve portföylerini oluştururken kademeli alım stratejisini benimsemelerinin en sağlıklı yöntem olacağını sözlerine ekledi.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.