Milli futbolcular Hollanda'da tarih yazdı: 125 yılın en büyük başarısı

NEC Nijmegen, Hollanda futbolunda son yılların en sıra dışı hikayelerinden birine imza attı.
Ormanın içindeki 12 bin kişilik küçük stadı ve mütevazi kadrosuyla dikkat çeken NEC Nijmegen tarihinin en başarılı sezonunu geçirdi.
DEV KULÜPLERE MEYDAN OKUDULAR
Teknik direktör Dick Schreuder yönetimindeki NEC Nijmegen, Avrupa’da dikkat çeken bir futbol anlayışı ortaya koydu.
Kulüp hücum futbolunu benimseyen oyun felsefesiyle, Hollanda'da ligi yıllarca domine eden Ajax, PSV Eindhoven ve Feyenoord gibi dev kulüplere meydan okudu.
HOLLANDA FUTBOLUNDA DENGELERİ DEĞİŞTİRDİLER
NEC Nijmegen ise birkaç yıl öncesine kadar ligin alt sıralarında mücadele eden sıradan bir takım görüntüsündeydi.
Bu sezon ortaya koydukları performansla Hollanda futbolunda dengeleri değiştirdiler.
HÜCUM FUTBOLU BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Teknik direktör Dick Schreuder yönetimindeki NEC Nijmegen, sezon boyunca hücum futboluyla Avrupa’da dikkat çekti.
Riskli ve yüksek tempolu oyun anlayışı taraftarların yoğun ilgisini beraberinde getirdi.
REYTİNGLERİ ALT ÜST ETTİLER
NEC’in maçları kısa sürede büyük ilgi görmeye başladı.
Televizyon reytinglerinde takımın karşılaşmaları hafta sonlarının en çok izlenen maçları arasına girdi.
125 YILLIK TARİHTE BİR İLK
Sezonun son haftasında Go Ahead Eagles’ı mağlup eden NEC Nijmegen, puan tablosunda Ajax'ın önünde bitirerek Eredivisie’de üçüncü sırayı aldı.
Bu sonuçla Hollanda temsilcisi, 125 yıllık tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı kazandı.
SEZONUN EN FAZLA GOL ATAN İKİNCİ TAKIMI
Sezonu 59 puanla tamamlayan NEC Nijmegen ayrıca ligin PSV'den sonra en fazla gol atan takımı oldu.(75 gol)
KÜME HATTINDAN DEVLER LİGİ'NE
Avrupa futbolunda bu sezonun en büyük sürprizlerinden birine imza atan NEC Nijmegen, birkaç sezon önce küme düşme hattında mücadele ederken şimdi Şampiyonlar Ligi hayali kuruyor.
AHMETCAN KAPLAN YENİDEN KENDİNİ BULDU
Sezon başında Ajax'tan kiralık olarak NEC Nijmegen kadrosuna katılan ve bu sezon 30 maçta forma giyerek takımına 2 gollük katkı sağlayan milli futbolcu Ahmetcan Kaplan kulübün tarihi başarısında önemli rol oynadı.
BAŞAR ÖNAL GOL YÜKÜNÜ ÇEKTİ
Öte yandan 21 yaşındaki genç milli oyuncu Başar Önal ise hücumda NEC Nijmegen'in gol yükünü çeken isimlerin başında geldi.
Ligde 29 maçta 7 gol, 8 asistle oynayarak toplam 15 gole doğrudan katkı sağlayan Başar Önal takımın kilit oyuncusu oldu.