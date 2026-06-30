Hayal edip, ürettikten sonra iflas etti: Dünya devlerinin peşinde koştuğu Türk

Dünyada yıllık Ar-Ge bütçesi 300 milyon dolar olan 7 bin kişilik dev rakiplere karşı 8 kişilik bir ekiple mücadele eden Baibars'ın kaderi, 2023 yılında gelen bir telefonla değişti. İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen bir tanışma, Japonya'nın önde gelen şirketlerinden Exedy Corporation ile masaya oturmalarını sağladı. Yaklaşık bir yıl süren görüşmelerin ardından şirket, 15 milyon dolar değerlemeyle Cumhuriyet tarihinin kendi sektöründeki en yüksek tutarlı doğrudan yabancı yatırımını alarak küresel bir oyuncu haline geldi.