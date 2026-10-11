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Kaynak: Haber Merkezi

AK Parti’nin 2002’de iktidara gelmeden önce kaldırılacağını vadettiği yurt dışı çıkış harcı, 1250 liraya yükseldi. Her yıl yaklaşık 13 milyon kişinin yurt dışına çıktığı Türkiye’de, harçtan elde edilen gelirin 15 milyar liraya ulaştığı belirtiliyor. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ise harcın kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) kanun teklifi sundu.

Yurt dışına çıkış harcı, yıllar içinde yapılan artışlarla dikkat çekiyor. 2002 öncesinde kaldırılması gündeme gelen uygulamada harç bedeli, o dönemde 15 lira seviyesindeydi. Bugün ise vatandaşlar yurt dışına çıkarken 1250 lira harç ödüyor. Harç bedelinin yeni yılda 1550 liraya yükselmesinin beklendiği ifade ediliyor.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI YILLAR İÇİNDE ARTTI

1 Ağustos 2001’de uygulamaya konulan yurt dışına çıkış harcının ilk bedeli, 50 dolar karşılığı Türk lirası olarak belirlendi. 1 Nisan 2007’de 15 liraya düşürülen harç, sonraki yıllarda yeniden yükseldi.

Ağustos 2019’da 70 lira olan harç bedeli, 2024’te 500 liraya, 2025’te 710 liraya ve 2026’da 1250 liraya çıkarıldı. Yeni yılda ise tutarın 1550 liraya ulaşması bekleniyor.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, yurt dışına çıkış harcının kaldırılması amacıyla TBMM’ye kanun teklifi verdi. Uygulamaya tepki gösteren Bankoğlu, harcın bir hizmet karşılığında alınması gerektiğini belirterek yurt dışına çıkış sırasında vatandaşlara sunulan bir kamusal hizmet bulunmadığını savundu.

Bankoğlu, “Harç bir hizmet karşılığında ödenen paradır. Yurt dışına çıkışta vatandaşa sunulan kamusal hizmet yok. Bu harç da ‘haraç’ haline dönüştü” ifadelerini kullandı.

Türkiye’den her yıl ortalama 13 milyon kişinin yurt dışına çıktığı dikkate alındığında, yurt dışı çıkış harcından elde edilen gelirin 15 milyar liraya ulaştığı belirtiliyor. Harç bedelinin yeni yılda yeniden artırılmasının beklenmesi, uygulamanın kaldırılması yönündeki tartışmaları da yeniden gündeme taşıyor.