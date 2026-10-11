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Siyasette sıcak saatler yaşanmaya devam ederken YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme damga vuracak açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet’in haberine göre, parti içi tartışmalardan fondaki soru işaretlerine, tartışmalı Mekke Anlaşması’ndan sandık güvenliğine kadar kritik başlıklara değinen Özel, sert ifadeler kullandı. "Korkunç bir yalan ve iftira furyasıyla karşı karşıyayız" diyen Özel, sandık mesajıyla dikkatleri üzerine çekti.

"KORKUNÇ BİR YALAN FURYASIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Gündemdeki aday değişimleri ve transfer tartışmalarına değinen Özgür Özel, siyasi operasyonlara teslim olmayacaklarını vurguladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Yolsuzluk yapanlar YENİ Parti’ye, AK Parti’ye gidiyor” sözlerine sert çıkan Özel şunları söyledi:

"Korkunç bir yalan ve iftira furyasıyla karşı karşıyayız. Biz bütün arkadaşlara ‘Siyasi operasyonlara kimse teslim edilemez’ diye bakıyoruz. Ama örneğin Kemal Bey tek bir dosyası olan Hüseyin Can Güner’e sırf değişimci diye 'Şüphelerim var' diyor. Ancak diğer tarafta 50’den fazla dosyası olan yere ziyarete gidiyor. 'Arının' diyorlar ama 'Bizden olanlar masumdur, değişimden yana olanlar suçludur' anlayışındalar. Bunu ilk olarak Ekrem İmamoğlu’na yaptılar.... Benim partide hiç değiştirmediğim aday, Kemal Bey ilan etmişti, Aydın’dı. AKP’ye gitti. Kemal Bey’in prensesi Afyon Belediye Başkanı AK Parti’ye gitti."

"MİLLET SANDIĞI KAÇIRANI KAÇTIĞI YERE KADAR KOVALAR!"

Seçmende yaratılmaya çalışılan "sandık umutsuzluğuna" dikkat çeken YENİ Parti lideri Özel, iktidarın bu algıyı yönetmek istediğini ifade etti. Sandığa uzanan elin kırılacağını belirten Özel, şu uyarılarda bulundu:

"Bu ülkede sandığın olmaması mümkün değil. Sandığa uzanan eli; demokrasinin ve cumhuriyetin kıymetini bilen millet kırar. Burada maksat sandığı kaçırmaktan ziyade sandığa olan inancı kırmak. Bugün bu ülkeye yapılacak en büyük kötülük sandıktan umudu kesmektir. Günün birinde sandığı kaçırırlarsa, millet kaçıranı kaçtığı yere kadar kovalar. Sandığı elinden alır, getirir, onları da tarihin çöplüğüne gönderir. Bu millet sandığı öyle kolay kolay bırakmaz."

SANDIK GÜVENLİĞİ İÇİN KRİTİK ÇAĞRI: CHP'DE DOST BİR YÖNETİM OLURSA...

Sandık güvenliği süreçlerine ilişkin partinin stratejilerini de anlatan Özel, mevcut yönetimin tutumunu eleştirerek önemli bir süreç işaret etti:

"Biz 186 bin sandık görevlisi hazırlamıştık, 182 bini hâlâ bizimle ama resmi sandık görevlisi olamayacaklar. Yargıtay önümüzdeki günlerde bu konuyu görüşecek. Kararın bozulmasıyla CHP’de dost bir yönetim olursa hiç olmazsa sandık başında önemli işler yapılabilir. Yoksa bugünkü yönetimin sandık başında iktidarla davranacağından şüphe yok. Olmadı, müşahitlerle ve diğer partilerle çalışılarak mücadele edilecek."

FON İDDİALARI VE MEKKE ANLAŞMASI TEPKİSİ: ANAYASA AYAKLAR ALTINDA

Son günlerde tartışılan fon krizine ve Meclis'e gelmeden uygulandığı iddia edilen Mekke Anlaşması'na değinen Özel, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Lekelenmeme hakkı bir tek iktidar siyasetçilerine mi ait? Lekelenmeme hakkının ilacı şeffaflıktır. Sırf dikkatleri başka yere çekmek için isim sızdırıyorlar. Mekke Anlaşması meselesinde ise Anayasanın hem 90. hem de 92. maddesi ayaklar altına alınıyor. Uluslararası bir anlaşma niteliği taşımayan bir niyet beyanıyla Mehmetçik yollama taahhüdü veriliyor. Anayasayı ve Meclis’i yok sayan bu anlayışı kabul etmiyoruz; Meclis zemininde bu meseleyi tartışmaya devam edeceğiz."