Yeniçağ Gazetesi
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Lüks semtte geceyi sarsan kaza: Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul en lüks ilçelerinden biri olan Kadıköy’de yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, hızla ilerleyen bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bir araca, ardın da işyerine daldı. Ortalık savaş alanına döndü.

Kaynak: DHA
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Lüks semtte geceyi sarsan kaza: Ortalık savaş alanına döndü - Resim: 1

Kadıköy’de iddiaya göre sokakta hızla ilerleyen otomobil, park halindeki otomobile çarptıktan sonra markete girdi. Kazada otomobil sürücüsü ile bir yaya yaralandı.

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Lüks semtte geceyi sarsan kaza: Ortalık savaş alanına döndü - Resim: 2

Çiftehavuzlar Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi’nde meydana geldi.

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Lüks semtte geceyi sarsan kaza: Ortalık savaş alanına döndü - Resim: 3

İddiaya göre, Hasan Ali Yücel Sokak’ta hızla ilerleyen 34 BMS 155 plakalı otomobil, park halindeki 34 KVC 406 plakalı otomobile çarptı.

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Lüks semtte geceyi sarsan kaza: Ortalık savaş alanına döndü - Resim: 4

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, ardından markete girdi. Kazada otomobil sürücüsü ile bir yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Lüks semtte geceyi sarsan kaza: Ortalık savaş alanına döndü - Resim: 5

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Lüks semtte geceyi sarsan kaza: Ortalık savaş alanına döndü - Resim: 6
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