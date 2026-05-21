Işkın bitkisi, sezonun ilk günlerinde sınırlı bulunması nedeniyle kilogram başına 750 liraya kadar yükseldi. Ancak doğada yaygınlaşmasıyla birlikte fiyatlar yaklaşık 200 lira seviyelerine kadar geriledi.

Besin değeri ve kendine özgü tadıyla öne çıkan ışkın, doğal ürünler arasında her yıl yoğun talep görürken bölge ekonomisine de katkı sağlıyor.

TOPLAMAK İÇİN SAATLERCE YÜRÜYORLAR

Bitlis’te yüksek rakımlı ve engebeli arazilerde yetişen ışkın, kolay ulaşılabilir bir bitki değil. Bu nedenle vatandaşlar sabahın erken saatlerinde yola çıkarak kilometrelerce yürüyüş yapıyor.

Çuval ve poşetlerle yola çıkan gruplar, kayalık ve zorlu yamaçlarda bitki topladıktan sonra gün sonunda geri dönüyor. Bölge sakinlerinden Mehmet Okay, ışkının yüksek kesimlerde yetiştiğini belirterek toplama sürecinin zahmetli ama geleneksel bir faaliyet olduğunu ifade ediyor.

YAYLA KÜLTÜRÜYLE İÇ İÇE BİR GELENEK

Işkın toplamak sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir alışkanlık olarak da sürdürülüyor.

Vatandaşlar, yaylalara çıkarak hem doğa yürüyüşü yapıyor hem de bu doğal ürünü yerinde topluyor. Bölge sakinlerinden Mücahit Kara, arkadaşlarıyla birlikte doğayla vakit geçirmek ve ışkın toplamak için yaylalara çıktıklarını belirtiyor.

HEM LEZZET HEM GEÇİM KAYNAĞI

Yayla muzu olarak bilinen ışkın, yıllardır bölgede tüketilen ve sevilen bir lezzet olmayı sürdürüyor. Artan fiyatına rağmen yoğun ilgi gören bu bitki, hem sofralarda yer buluyor hem de birçok kişi için ek gelir kaynağı oluşturuyor.