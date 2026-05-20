Makri Adası, yeni sahibini arıyor. Yunanistan’ın İyon Denizi’nde bulunan ve tamamen ıssız yapısıyla dikkat çeken ada, kasım ayında açık artırmayla satışa çıkarılacak.

Yunan basınında yer alan bilgilere göre ada için belirlenen başlangıç fiyatı 247 bin euro oldu. Ehinades takımadaları içerisinde yer alan Makri Adası’nda küçük bir ev, su sarnıcı ve uzun süredir kullanılmayan bir şapel bulunduğu belirtildi.

BÜYÜK PROJELERE İZİN VERİLMİYOR

Ada, Avrupa Birliği’nin çevre koruma ağı olan Natura 2000 kapsamında yer alıyor. Aynı zamanda orman statüsüne sahip bölgede yapılaşma oldukça sınırlı tutuluyor.

Bu nedenle otel, resort veya büyük turizm yatırımlarına izin verilmezken, yalnızca belirli altyapı düzenlemeleri ve tarımsal faaliyetler yapılabiliyor.

FİYATI MİLYONLARCA EURO DÜŞMÜŞ

Makri Adası daha önce 2022 yılında yaklaşık 8 milyon euro değerleme ile gündeme gelmişti. Ancak çevresel koruma koşulları ve yeniden yapılan değerlendirmeler sonrasında satış bedelinde ciddi düşüş yaşandığı ifade edildi.

ÖZEL ADALARA İLGİ ARTIYOR

Pandemi sonrası dönemde şehir hayatından uzaklaşma ve “dijital detoks” arayışı, özel adalara olan ilgiyi artırdı. Özellikle Akdeniz’deki özel ada piyasasında hareketlilik yaşandığı belirtiliyor.

Öte yandan Yunanistan ve İspanya’da lüks ada kiralama konseptinin de son yıllarda popüler hale geldiği kaydediliyor.